«النيران الصديقة» تمنح «الفوز العاشر» لبولونيا



روما (أ ف ب)



حقق بولونيا فوزاً بشق الأنفس، وبالنيران الصديقة على ضيفه تورينو 3-2، في افتتاح المرحلة الخامسة والعشرين من بطولة إيطاليا لكرة القدم.

وبكر بولونيا، مفاجأة الموسم الماضي، بقيادة المدرب الحالي ليوفنتوس تياجو موتا عندما حل خامساً وعاد إلى المشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 60 عاماً، بالتسجيل وتحديداً في الدقيقة 20 بواسطة مهاجمه السويسري دان ندوي، لكن تورينو رد قبل نهاية الشوط الاول بثماني دقائق عبر مهاجمه الدولي الكرواتي نيكولا فلاشيتش (37).

وتقدم الضيوف عبر لاعب الوسط الدولي المقدوني الشمالي إلييف إلماس في الدقيقة 65، لكن فرحتهم لم تدم سوى خمس دقائق، حيث حصل بولونيا على ركلة جزاء انبرى لها ندوي بنجاح مدركاً التعادل (70).

وفي الوقت الذي كانت فيه المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة سجل المدافع كريستيان بيراجي هدفاً بالخطأ في مرمى فريقه (90).

وهو الفوز العاشر لبولونيا هذا الموسم، فانفرد بالمركز السابع مؤقتاً برصيد 38 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن شريكه السابق ميلان الذي يستضيف فيرونا السبت، علماً أن بولونيا وميلان يملكان مباراة مؤجلة من المرحلة التاسعة بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات ستقام في 26 أو 27 فبراير الحالي.

في المقابل، مني تورينو بخسارته التاسعة هذا الموسم، فتجمد رصيده عند 28 نقطة في المركز الحادي عشر مؤقتاً، بانتظار نتائج باقي مباريات المرحلة.

ويلعب السبت أيضاً أتالانتا مع كالياري، ولاتسيو مع نابولي، على أن يلتقي الأحد فيورنتينا مع كومو، ومونزا مع ليتشي، وأودينيزي مع إمبولي، وبارما مع روما، ويوفنتوس مع الإنتر، وتختتم المرحلة الاثنين بلقاء جنوى مع فينيتسيا.