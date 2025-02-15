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الرياضة

هاري كين يهزم كريستيانو رونالدو بـ«ضربات الجزاء»!

هاري كين يهزم كريستيانو رونالدو بـ«ضربات الجزاء»!
15 فبراير 2025 10:28

معتز الشامي (أبوظبي)
يتألق هاري كين في تسجيل الأهداف من ركلات الجزاء لصالح بايرن ميونيخ ومنتخب إنجلترا، حيث سجل قائد منتخب «الأسود الثلاثة»، هدفين من ركلتي جزاء في فوز بايرن ميونيخ 3-0 على فيردر بريمن في الدوري الألماني، مطلع الأسبوع، وكانت ركلتا الجزاء الناجحتان اللتان نفذهما كين ضد بريمن رقم 28 و29 للنجم الإنجليزي على التوالي، ما يمثل رقماً قياسياً.
وعلى مر السنين كان هناك بعض المتخصصين في تنفيذ ركلات الجزاء، أمثال مات لو تيسييه، وليتون باينز، في الدوري الإنجليزي، وفي الوقت نفسه، اشتهر أليساندرو ديل بييرو، وماركو فان باستن أيضاً بدقتهما في تنفيذ ركلات الجزاء. 
بالإضافة إلى روجيريو سيني، حارس المرمى البرازيلي، الذي سجل 47 ركلة جزاء طوال مسيرته الرائعة، ولكن من هم أصحاب أكبر عدد من ركلات الجزاء المتتالية دون إهدار لصالح النادي والمنتخب الوطني منذ عام 2000؟
بالبحث نجد أن هاري كين هو من يحتل صدارة قائمة اللاعبين الذين سجلوا أكبر عدد من ركلات الجزاء المتتالية دون إهدارها لصالح النادي والمنتخب الوطني منذ عام 2000، بعد تسجيله آخر 29 ركلة جزاء في جميع المسابقات. 
ولم يهدر اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً ركلة جزاء منذ إهداره ركلة جزاء مع منتخب إنجلترا، عندما خرج من كأس العالم 2022 على يد فرنسا، والجدير بالذكر أن كين سجل 22 ركلة جزاء منذ انتقاله من توتنهام إلى بايرن في صيف 2023، وفي المركزين الثاني والثالث يأتي كريستيانو رونالدو وروميلو لوكاكو، بـ26 ركلة جزاء متتالية خلال مسيرتهما، حيث سجل لوكاكو 40 ركلة جزاء، وأهدر 7 طوال مسيرته، وسجل مهاجم نابولي من علامة الجزاء 3 مرات هذا الموسم. 
وأكمل بيير فان هويدونك (25 ركلة) وروبرت ليفاندوفسكي (25 ركلة) وكلاهما حل في المركز الرابع، في حين جاء أسطورة ريال مدريد سيرجيو راموس في المركز الخامس بعد تسجيله 23 ركلة جزاء متتالية رائعة خلال مسيرته.

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