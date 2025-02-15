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الرياضة

الرياض ينهي «السيطرة 546» للهلال!

الرياض ينهي «السيطرة 546» للهلال!
15 فبراير 2025 11:04

 
معتز الشامي (أبوظبي)

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تعثر الهلال من جديد في سباق صدارة الدوري السعودي، بعدما وقع في فخ التعادل أمام الرياض 1-1 في «الجولة 20» من المسابقة، ورفع التعادل رصيد الهلال إلى 48 نقطة في المركز الثاني، متأخراً بفارق نقطة عن الاتحاد المتصدر بـ49 نقطة، بينما وصل الرياض إلى 29 نقطة، ليحتل المركز السابع.
وأنهى الرياض سيطرة 546 يوماً للهلال على أرضه، حيث أوقف سلسلة الانتصارات المتتالية بملعبه في الدوري السعودي، والتي دامت 25 مباراة، حيث يعود آخر تعثر للهلال بملعبه أمام الفيحاء إلى 19 أغسطس 2023 ضمن المرحلة الثانية من الدوري موسم 2023-2024 أي ما يقارب سنة و6 أشهر «546 يوماً».
ويعد التعادل هو الثاني على التوالي للهلال في الدوري، بعد تعثره السابق أمام ضمك 2-2 في الجولة الماضية، مما يمنح الاتحاد أولوية في توسيع فارق الصدارة، عندما يواجه الوحدة في ختام الجولة، ويجعل تعادل الهلال وفوز الاتحاد مباراة «الكلاسيكو» بينهما في الجولة المقبلة نارية في سباق الصدارة.

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