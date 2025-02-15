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الرياضة

637 لاعباً في بطولة الدولة لألعاب القوى

637 لاعباً في بطولة الدولة لألعاب القوى
15 فبراير 2025 11:18

 
دبي (وام)

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أعلن اتحاد ألعاب القوى مشاركة 637 لاعباً ولاعبة في بطولة الدولة، السبت والأحد في نادي الثقة للمعاقين وملعب نادي النصر، ضمن 4 فئات عمرية لكل من الشباب والشابات، والأشبال بنين وبنات.
وأكمل الاتحاد جميع الترتيبات الخاصة بالبطولة، واعتمد القوائم النهائية للمشاركين بعد إغلاق باب التسجيل، تمهيداً لانطلاق المنافسات في الجري لمسافات 100 و200 و400 و800 و1500 و5000 متر، و3000 متر موانع، و10000 متر مشي، بالإضافة إلى 100 متر حواجز للبنات، و110 أمتار حواجز للأولاد، وسباقات التتابع 4×200 متر، و4×400 متر حواجز، بجانب مسابقات الوثب العالي والطويل، والقفز بالزانة، وإطاحة المطرقة، ودفع الجلة، ورمي الرمح.
وأكد علي حسن غزوان، عضو مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى، رئيس لجنة المنتخبات الوطنية والحكام، أن البطولة تمثل محطة أساسية في أجندة الاتحاد لهذا الموسم، حيث تهدف إلى رفع الكفاءة التنافسية للاعبين واللاعبات، وتعزيز جاهزيتهم للاستحقاقات المقبلة على المستويين العربي والخليجي.

الإمارات
ألعاب القوى
اتحاد ألعاب القوى
دبي
النصر
نادي الثقة للمعاقين
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