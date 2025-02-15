أسينسيو: أستون فيلا ليس «عودة للخلف»



أنور إبراهيم (القاهرة)



يأمل الإسباني ماركو أسينسيو «29 عاماً» المنتقل من باريس سان جيرمان الفرنسي إلى أستون فيلا الإنجليزي، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، من دون خيار شراء نهائي، أن ينشط بقوة في الدوري الإنجليزي، تحت قيادة مواطنه أوناي إيمري المدير الفني لـ«الفيلانس»، بعد أن خرج من حسابات وخطط مواطنه الآخر لويس إنريكي المدير الفني لسان جيرمان.

ولم يلعب إسينسيو مع سان جيرمان إلا 18 دقيقة فقط منذ 6 ديسمبر الماضي، ولهذا كان من الطبيعي أن يفكر في الرحيل، حتى ولو على سبيل الإعارة، من أجل خوض تحدٍ جديد في مكان آخر.

وكان خيار أسينسيو منطقياً، إذ أنه صرح لصحيفة «ميرور» الإنجليزية قائلاً: إنريكي رأى أن يعتمد على خيارات أخرى من اللاعبين في الجانب الهجومي، وتجاهلني تماماً في الفترة الأخيرة، وكثر الكلام عن رحيلي والبحث عن نادٍ ألعب له، ووجدت نفسي في وضع حرج، خاصة أنني أتطلع إلى العودة إلى منتخب بلادي، ولهذا قررت الموافقة على الرحيل، ورأيت أنه الحل الأفضل بالنسبة لي، لأنني أردت تغيير هذا الوضع.

وقال أسينسيو لاعب ريال مدريد الأسبق: «عند انتقالي إلى أستون فيلا التقيت أوناي إيمري الذي أعرفه منذ سنوات، وعندما تحدثنا معاً قال لي أراك تصلح مهاجماً وهمياً رقم 10، تحت رأس الحربة، وكان كلامه مهماً، لأنني أعرف جيداً أسلوبه في التدريب، وأراه يتناسب مع الكرة التي ألعبها، وإنه قادر على أن يُخرج أفضل ما عندي».

ويبدي أسينسيو تفاؤله بإمكانية أن ينجح في تقديم خبراته الطويلة، لمساعدة أستون فيلا في مغامرته بالدوري الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا، وقال: نحاول معاً أن نحقق شيئاً مهماً هذا الموسم، والفريق يضم عناصر شابة كثيرة، ونحن الأكثر خبرة يمكننا مساعدة اللاعبين الجدد والأقل خبرة، سواءً داخل «غرفة الملابس» أو على «المستطيل الأخضر» لأنهم يحتاجون إلى الدعم، من أجل التأقلم معهم سريعاً.

وشدّد أسينسيو على أن انتقاله لأستون فيلا ليس «عودة للخلف»، إنما تحدٍ كبير بالنسبة له، ويجعله يشعر بأنه مسؤول لأنه مطالب بأن يقدم كل خبراته خلال المباريات، مشيراً إلى إنه سعيد بوجوده مع فريقه الجديد، وقادر على تحمل المسؤولية، وتأكيد ثقة إيمري فيه.

يحتل أستون فيلا المركز الثامن في الدوري الإنجليزي، قبل خوض مباريات الجولة 25، حيث يستضيف اليوم السبت إبسويتش تاون، كما تأهل مباشرة إلى دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا بين الثمانية الأوائل، بعد فوزه على بايرن ميونيخ 1-صفر، وسلتيك 4-2.