الأحد 16 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أسينسيو: أستون فيلا ليس «عودة للخلف»

أسينسيو: أستون فيلا ليس «عودة للخلف»
15 فبراير 2025 12:30

 
أنور إبراهيم (القاهرة)

أخبار ذات صلة
ليفربول يعادل «الرقم التاريخي» في «أنفيلد»
كوناتيه ينفي «شائعات» سان جيرمان وينتظر التجديد لليفربول


يأمل الإسباني ماركو أسينسيو «29 عاماً» المنتقل من باريس سان جيرمان الفرنسي إلى أستون فيلا الإنجليزي، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، من دون خيار شراء نهائي، أن ينشط بقوة في الدوري الإنجليزي، تحت قيادة مواطنه أوناي إيمري المدير الفني لـ«الفيلانس»، بعد أن خرج من حسابات وخطط مواطنه الآخر لويس إنريكي المدير الفني لسان جيرمان.
ولم يلعب إسينسيو مع سان جيرمان إلا 18 دقيقة فقط منذ 6 ديسمبر الماضي، ولهذا كان من الطبيعي أن يفكر في الرحيل، حتى ولو على سبيل الإعارة، من أجل خوض تحدٍ جديد في مكان آخر.
وكان خيار أسينسيو منطقياً، إذ أنه صرح لصحيفة «ميرور» الإنجليزية قائلاً: إنريكي رأى أن يعتمد على خيارات أخرى من اللاعبين في الجانب الهجومي، وتجاهلني تماماً في الفترة الأخيرة، وكثر الكلام عن رحيلي والبحث عن نادٍ ألعب له، ووجدت نفسي في وضع حرج، خاصة أنني أتطلع إلى العودة إلى منتخب بلادي، ولهذا قررت الموافقة على الرحيل، ورأيت أنه الحل الأفضل بالنسبة لي، لأنني أردت تغيير هذا الوضع.
وقال أسينسيو لاعب ريال مدريد الأسبق: «عند انتقالي إلى أستون فيلا التقيت أوناي إيمري الذي أعرفه منذ سنوات، وعندما تحدثنا معاً قال لي أراك تصلح مهاجماً وهمياً رقم 10، تحت رأس الحربة، وكان كلامه مهماً، لأنني أعرف جيداً أسلوبه في التدريب، وأراه يتناسب مع الكرة التي ألعبها، وإنه قادر على أن يُخرج أفضل ما عندي».
ويبدي أسينسيو تفاؤله بإمكانية أن ينجح في تقديم خبراته الطويلة، لمساعدة أستون فيلا في مغامرته بالدوري الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا، وقال: نحاول معاً أن نحقق شيئاً مهماً هذا الموسم، والفريق يضم عناصر شابة كثيرة، ونحن الأكثر خبرة يمكننا مساعدة اللاعبين الجدد والأقل خبرة، سواءً داخل «غرفة الملابس» أو على «المستطيل الأخضر» لأنهم يحتاجون إلى الدعم، من أجل التأقلم معهم سريعاً.
وشدّد أسينسيو على أن انتقاله لأستون فيلا ليس «عودة للخلف»، إنما تحدٍ كبير بالنسبة له، ويجعله يشعر بأنه مسؤول لأنه مطالب بأن يقدم كل خبراته خلال المباريات، مشيراً إلى إنه سعيد بوجوده مع فريقه الجديد، وقادر على تحمل المسؤولية، وتأكيد ثقة إيمري فيه.
يحتل أستون فيلا المركز الثامن في الدوري الإنجليزي، قبل خوض مباريات الجولة 25، حيث يستضيف اليوم السبت إبسويتش تاون، كما تأهل مباشرة إلى دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا بين الثمانية الأوائل، بعد فوزه على بايرن ميونيخ 1-صفر، وسلتيك 4-2.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
أسينسيو
أستون فيلا
آخر الأخبار
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
اقتصاد
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
4 فبراير 2025
الفيكتوري تيم بطل «إكس كات» بالفجيرة
الرياضة
الفيكتوري تيم بطل «إكس كات» بالفجيرة
اليوم 21:08
الفجيرة يتعثر أمام الذيد والإمارات يوقف «العربي»
الرياضة
الفجيرة يتعثر أمام الذيد والإمارات يوقف «العربي»
اليوم 20:46
النجمات العالميات يعلنّ التحدي في «تنس دبي 1000»
الرياضة
النجمات العالميات يعلنّ التحدي في «تنس دبي 1000»
اليوم 20:44
ليفربول يعادل «الرقم التاريخي» في «أنفيلد»
الرياضة
ليفربول يعادل «الرقم التاريخي» في «أنفيلد»
اليوم 20:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©