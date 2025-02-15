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الرياضة

مهرجان الظفرة البحري يدشن «مروح للشراعية»

مهرجان الظفرة البحري يدشن «مروح للشراعية»
15 فبراير 2025 13:00

 
أبوظبي (الاتحاد)

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ينطلق سباق مروح للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً، يوم الأحد، ضمن فعاليات النسخة السادسة عشرة لمهرجان الظفرة البحري الذي يُقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث، ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، ويستضيف الفعاليات والأنشطة ساحل المغيرة في منطقة الظفرة بأبوظبي، ويستمر المهرجان حتى 23 فبراير الجاري.
ويعد سباق مروح من الفعاليات المهمة ضمن سلسلة السباقات التراثية والتقليدية التي شهدها المهرجان خلال كل النسخ الماضية، بالمشاركة الكبيرة وتواجد نخبة النواخذة وأمهر البحارة على محامل هذه الفئة.
وأكملت اللجنة المنظمة الترتيبات الفنية واللوجستية لتنظيم السباق بأعلى المعايير الاحترافية التي تؤمن سلامة النواخذة والبحارة والمحامل.
وأكد خليفة الرميثي، رئيس قسم السباقات التراثية بنادي أبوظبي للرياضات البحرية، أن مهرجان الظفرة البحري يعد منصة متميزة لاستعراض الأنشطة التراثية في أبوظبي، والسباقات البحرية التقليدية على وجه الخصوص، ومن ضمنها سباق مروح للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً، حيث إن البرنامج حافل بعدد من السباقات التراثية بفئات مختلفة، ما يمنح الجميع الفرصة الكاملة للمشاركة والمنافسة على الجوائز القيمة التي رصدت للفائزين الأوائل، وأصحاب المراكز المتقدمة.
وقال: «وضح حماس ملاك المحامل والنواخذة للمشاركة في السباق، وكل السباقات المدرجة في أجندة المهرجان خلال عمليات التسجيل، والحرص على إكمال الإجراءات المطلوبة، وفق لوائح وقوانين السباق، والالتزام بكل ما يجب توافره على متن المحمل من عدد البحارة وأدوات إبحار.
وأشاد خليفة الرميثي، بالتعاون البناء بين نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وهيئة أبوظبي للتراث، في دعم جهود الحفاظ على التراث البحري وصونه، والعمل سوياً على نقله للأجيال بمهنية عالية واحترافية، من خلال تنظيم السباقات التراثية التي تقدم صورة متكاملة عن تنقل الأجداد والآباء عبر المحامل الشراعية وشجاعتهم في ارتياد البحر.

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