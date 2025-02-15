جوارديولا يلمح إلى «القياسية 100» في «البريميرليج»



لندن (أ ف ب)



لمح الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي إلى غريمه ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بعدم قدرته على معادلة رقم فريقه البالغ 100 نقطة في موسم واحد.

ويعاني السيتي، حامل لقب الدوري في آخر أربعة مواسم (رقم قياسي)، إذ يتخلف راهناً بفارق 16 نقطة وراء ليفربول المتصدر، وفقد آماله المنطقية بالحفاظ على لقبه.

ويتقدم ليفربول بفارق سبع نقاط عن أرسنال الثاني، في سعيه لإحراز لقبه العشرين في الدوري، ومعادلة الرقم القياسي لغريمه مانشستر يونايتد.

لكن رغم ترشيح رجال المدرب أرن سلوت لإحراز اللقب، فإنه لن يكون بوسعهم معادلة الرقم القياسي الذي حققه «السيتي» في طريقه لإحراز أول ألقاب جوارديولا الستة في «البريميرليج» في موسم 2017-2018.

وفي رده على الانتقادات بعد خسارة «السيتي» على أرضه أمام ريال مدريد 2-3، في ذهاب الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وجه جوارديولا انتقاداً إلى ليفربول.

قال مدرب برشلونة الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني السابق «حطمنا كل الأرقام في إنجلترا، من القادر على تحقيق 100 نقطة في كرة القدم الحديثة؟ أنا في انتظار ذلك».

تابع «أربعة ألقاب توالياً؟ أنا في الانتظار».

أردف المدرب الفذ «لقد فرضنا المعايير، هل شاهدتم ليفربول هذا الموسم؟ لا يمكنهم الوصول إلى النقطة المئة، 99، لكن ليس مئة».

رغم ذلك، أقر جوارديولا أن فريقه الذي يحتل المركز الخامس في الدوري تراجع مستواه هذا الموسم «سألت جوندو (لاعب الوسط الألماني إيلكاي جوندوجان) قبل سنتين كنت هنا، ذهبت سنة إلى برشلونة وعدت إلى هنا، هل رأيت تغييرات في البريميرليغ؟».

تابع جوارديولا الذي يلاقي فريقه نيوكاسل السبت «قال إن الفارق لا يُصدّق، هذه الحقيقة، الفرق أصبحت أفضل في كل المجالات، الناس تستعد جيداً».

أردف لاعب الوسط السابق «لا يمكننا القيام بذل بسبب المشكلات (الإصابات) التي نعاني منها، الكثير من اللاعبين مرهقون من الناحيتين الجسدية والذهنية».

تابع «لكن أيها الشبان، نستحق أن نمر بموسم سيئ، نستحق ألا نتواجد حيث كنا من قبل، هم بشر، هذه أمور قد تحصل، لم نكن ثابتين ولم يكن لاعبونا في أفضل حالاتهم».