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الرياضة

منتخب الشراع إلى الدوحة للمشاركة في البطولة الدولية

منتخب الشراع إلى الدوحة للمشاركة في البطولة الدولية
15 فبراير 2025 13:30

أبوظبي (الاتحاد)
تستضيف العاصمة القطرية الدوحة ابتداءً من يوم «الثلاثاء» المقبل ولمدة أربعة أيام متتالية، منافسات بطولة الأندية الدولية للشراع الحديث، التي ينظمها نادي الدوحة للرياضات البحرية بمشاركة 13 دولة هي الإمارات وقطر والبحرين والهند وإندونيسيا وإيران وكازاخستان وماليزيا وباكستان وتايلاند وتركيا وأوزبكستان والولايات المتحدة الأميركية.
وتأتي مشاركة منتخبنا الوطني للشراع في بطولة الدوحة الدولية ضمن خطط وبرامج اتحاد الشراع والتجديف الحديث برئاسة الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان لصقل وتأهيل اللاعبين واللاعبات والاستعداد للاستحقاقات الإقليمية والقارية المقبلة.
ووقع اختيار الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني على اللاعبين عادل خالد والشقيقين سلطان ومحمد خالد العويس لاعبي نادي الحمرية للمشاركة في البطولة الدولية، وكلف الاتحاد المدرب الجزائري نجيب باشا بالإشراف الفني على المنتخب في المشاركة المرتقبة والخاصة بالتنافس على ألقاب فئات إلكا 4 و6 و7.
ووصل إلى الدوحة مبكراً وقبل موعد الحدث، وفد وبعثة منتخبنا الوطني للشراع من أجل إقامة معسكر تحضيري قصير يسبق المشاركة في البطولة الدولية حيث شارك ثلاثي المنتخب مؤخراً مع فريق نادي الحمرية في منافسات الجولة الثانية من بطولة بطل الإمارات 2025، والتي كانت واحدة من محطات الإعداد.
وتوجه محمد عبدالله العبيدلي، الأمين العام لاتحاد الشراع والتجديف الحديث، بالشكر والتقدير إلى الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس الاتحاد، على الاهتمام والدعم المتواصل، كما أثنى على الدعم الكبير من قبل وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية.
وخص العبيدلي بالشكر مجلس الشارقة الرياضي برئاسة عيسى هلال، ومجلس إدارة نادي الحمرية برئاسة حميد الشامسي، رئيس مجلس الإدارة، على المتابعة والتنسيق من أجل إنجاح مشاركة أبطال الإمارات في هذا المحفل، والذي يعد أول المحطات الإعدادية لمنتخبنا.

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