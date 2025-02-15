الأحد 16 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

عدلي يعود إلى ملاعب الإمارات

عدلي يعود إلى ملاعب الإمارات
15 فبراير 2025 12:04

سلطان آل علي (دبي)

أخبار ذات صلة
الفيكتوري تيم بطل «إكس كات» بالفجيرة
الفجيرة يتعثر أمام الذيد والإمارات يوقف «العربي»


أعار ساوثهامبتون الإنجليزي الحارس الإماراتي الشاب محمد عدلي إلى يونايتد، في دوري الدرجة الأولى حتى نهاية الموسم، في خطوة تهدف إلى منحه فرصة لعب منتظمة.
وقع عدلي «20 عاماً»، عقده الاحترافي الأول مع ساوثهامبتون في فبراير الماضي لمدة 3 سنوات، وخاض هذا الموسم 7 مباريات في الدوري الإنجليزي تحت 21 سنة، استقبل خلالها 13 هدفاً، وحافظ على شباكه نظيفة مرتين.
يمنح الانتقال إلى يونايتد عدلي فرصة التطور والمشاركة المستمرة، واستهل مشواره معهم بقوة، حيث شارك أساسياً في الفوز 2-1 على جلف إف سي، وتمنحه التجربة خبرة في دوري تنافسي، ما يمهد له العودة إلى أوروبا أو جذب اهتمام الأندية الإماراتية الكبرى.
يواجه عدلي الذي بدأ مسيرته في دبي سيتي، الآن تحدياً جديداً لإثبات نفسه على مستوى الكبار، وقد يكون هذا الانتقال خطوة نحو مستقبل مشرق، سواء مع منتخب الإمارات أو في تجربة احترافية جديدة بالخارج.

الإمارات
دوري الدرجة الأولى
الدوري الإنجليزي
ساوثهامبتون
آخر الأخبار
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
اقتصاد
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
4 فبراير 2025
الفيكتوري تيم بطل «إكس كات» بالفجيرة
الرياضة
الفيكتوري تيم بطل «إكس كات» بالفجيرة
اليوم 21:08
الفجيرة يتعثر أمام الذيد والإمارات يوقف «العربي»
الرياضة
الفجيرة يتعثر أمام الذيد والإمارات يوقف «العربي»
اليوم 20:46
النجمات العالميات يعلنّ التحدي في «تنس دبي 1000»
الرياضة
النجمات العالميات يعلنّ التحدي في «تنس دبي 1000»
اليوم 20:44
ليفربول يعادل «الرقم التاريخي» في «أنفيلد»
الرياضة
ليفربول يعادل «الرقم التاريخي» في «أنفيلد»
اليوم 20:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©