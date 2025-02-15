عدلي يعود إلى ملاعب الإمارات

سلطان آل علي (دبي)



أعار ساوثهامبتون الإنجليزي الحارس الإماراتي الشاب محمد عدلي إلى يونايتد، في دوري الدرجة الأولى حتى نهاية الموسم، في خطوة تهدف إلى منحه فرصة لعب منتظمة.

وقع عدلي «20 عاماً»، عقده الاحترافي الأول مع ساوثهامبتون في فبراير الماضي لمدة 3 سنوات، وخاض هذا الموسم 7 مباريات في الدوري الإنجليزي تحت 21 سنة، استقبل خلالها 13 هدفاً، وحافظ على شباكه نظيفة مرتين.

يمنح الانتقال إلى يونايتد عدلي فرصة التطور والمشاركة المستمرة، واستهل مشواره معهم بقوة، حيث شارك أساسياً في الفوز 2-1 على جلف إف سي، وتمنحه التجربة خبرة في دوري تنافسي، ما يمهد له العودة إلى أوروبا أو جذب اهتمام الأندية الإماراتية الكبرى.

يواجه عدلي الذي بدأ مسيرته في دبي سيتي، الآن تحدياً جديداً لإثبات نفسه على مستوى الكبار، وقد يكون هذا الانتقال خطوة نحو مستقبل مشرق، سواء مع منتخب الإمارات أو في تجربة احترافية جديدة بالخارج.