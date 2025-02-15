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الرياضة

مشاركة إيجابية لـ «أمل للجودو» في «دولية تونس»

مشاركة إيجابية لـ «أمل للجودو» في «دولية تونس»
15 فبراير 2025 14:00

 
أبوظبي (الاتحاد)

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اختتم منتخب الأمل للجودو مشاركته في بطولة تونس الدولية للفئات العمرية، وقدم حميد الشامسي مستوى رائعاً، وكان قريباً من حصد «البرونزية» في وزن تحت 60 كجم، إلا أنه أنهى مشواره في المركز الخامس.
وشهدت «فئة الشباب» تألق مسعود محمد المسماري الذي نجح في تخطى مصعب بن عباد بطل الجزائر في «تمهيدي» وزن تحت 55 كجم، رغم الفارق البدني والفني، بعد أن وضعت القرعة جميع لاعبي منتخبنا مع أبطال دول المغرب العربي، ليصطدم المسماري في المرحلة الثانية بالتونسي مجدي عمري، ويخسر أمامه بفارق النقاط، مما أهله للعب في «الترضية» أمام اللاعب المغربي أنس جراف، إلا أنه خسر بفارق النقاط أيضاً، ليحتل المركز السادس.
وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الجودو، في اتصاله مع محمد جاسم، أمين السر المساعد، رئيس البعثة، استمرار المشاركات الخارجية لمنتخب الأمل، بعد نجاح أول تجربة دولية لهم، ويخوض بطولة طشقند جراند سلام التي تنطلق 28 فبراير الجاري، وأيضاً بطولة أبوظبي جراند سلام 17 أكتوبر المقبل، ضمن خطة الاتحاد لإعداد اللاعبين لأولمبياد لوس أنجلوس 2028.

الإمارات
تونس
الجودو
اتحاد الجودو
محمد بن ثعلوب
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