20 مليون يورو قيمة صفقات «الميركاتو الشتوي» في «أدنوك للمحترفين»



معتز الشامي (أبوظبي)



انتهى موسم الانتقالات الشتوية منتصف الأسبوع الماضي، وشهد إبرام أندية دوري المحترفين 52 صفقة، بواقع 26 صفقة ما بين استبدال وإعارة، وقيد جديد للفرق الأولى بـ«أدنوك للمحترفين» منها 11 تسجيلاً جديداً، إضافة إلى 26 صفقة بفرق دوري تحت 23 سنة للأندية المحترفة ذاتها، منها 18 تسجيلاً جديداً، معظمهم أجانب بلغت قيمة بعضهم 4 ملايين يورو.

بينما كان إجمالي عمليات القيد والتسجيل في «الميركاتو» نفسه 435 صفقة مع إضافة باقي المسابقات، دوري الدرجات الأولى والثانية والثالثة، بالإضافة لصفقات فرق الشباب تحت 21 سنة.

وبعد رصد أبرز الصفقات في «الميركاتو الشتوي»، وأهمها بلغت قيمتها السوقية في «دورينا» 20 مليون يورو، بحسب «ترانسفير ماركيت»، وذلك في صفقات اللاعبين الأجانب فقط، من دون رصد اللاعبين المواطنين.

وتصدر العروبة أندية «دورينا» ليكون أكثر الفريق في سوق التعاقدات الشتوية بـ 8 صفقات، ويليه النصر «6 صفقات»، وهما الأنشط في «شتوية» دوري أدنوك للمحترفين، والقيمة السوقية لأشهر الصفقات تخطت حاجز المليون يورو.

وتصدر جواو بيدرو لاعب الوصل قائمة الأعلى في «الميركاتو الشتوي» بـ «دورينا»، من حيث القيمة السوقية التي بلغت 4 ملايين يورو، بحسب موقع «ترانسفير ماركت» العالمي، بالتساوي مع البرازيلي جادسوم سيلفا «23 عاماً»، لاعب الوحدة، وحلت صفقة داميان جارسيا الوافد الجديد إلى شباب الأهلي في الترتيب الثاني، وقُدرت قيمته السوقية بـ3.5 مليون يورو، وكان مطلوباً في دوريات أوروبية، وبلغت قيمة هاريس سفيروفيتش لاعب النصر القادم من الوصل 2.5 مليون يورو، ومن بعده صفقة البرتغالي التون بوا مورتي المنضم إلى خورفكان، وبلغت قيمته 1.5 مليون يورو، وفي الترتيب السادس صفقات قيمتها السوقية مليون يورو، وتساوى فيها ماتيوس أوليفيرا المنتقل إلى النصر، ومحمد قرباني إلى الوحدة.

فيما كانت هناك صفقات قدرت قيمتها السوقية بأقل من مليون يورو وحلت في الترتيب السابع لسوق الانتقالات الشتوية مثل عادل تعرابت «الشارقة» 600 ألف يورو، وماتيوس هنريكي «شباب الأهلي» 500 ألف يورو، ولاعبا الجزيرة إلياس الكريمي 400 ألف يورو، ونسيم الشاذلي 550 ألف يورو، وكلاهما من المغرب، وطارق توسيدالي لاعب خورفكان 500 ألف يورو.

وعن باقي عدد صفقات انتقالات الميركاتو الشتوي، والتي بلغت 435 عملية، فتضمنت الاستبدال، والإعارة، والانتقال، والتسجيل، نرصدها بالأرقام.

- الفريق الأول لأندية الدرجة الأولى: بلغ الإجمالي 73 عملية، تضمنت 19 استبدالاً، و11 إعارة، و5 انتقالات، و38 تسجيلاً جديداً.

- فئة الشباب تحت 21 سنة: بلغ إجمالي العمليات 45، منها 31 استبدالاً، و1 إعارة، و2 انتقال، و11 تسجيلاً جديداً.

- الفريق الأول لأندية الدرجة الثانية: 121 عملية، حيث شهد 81 استبدالاً، و7 انتقالات، و33 تسجيلاً جديداً، من دون أي إعارات.

- الفريق الأول لأندية الدرجة الثالثة: كان الأكثر نشاطاً، حيث سجل 144 عملية، تضمنت 99 استبدالاً، و2 إعارة، و8 انتقالات، و35 تسجيلاً جديداً.