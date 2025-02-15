عبدالله بن طوق: أخطاء الحكم «كارثية» للموسم الثاني على التوالي!



معتصم عبدالله (أبوظبي)



انتقد عبدالله سالم بن طوق، رئيس مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم، أداء الحكم أحمد سالم خلفان، والذي أدار مباراة «ديربي بر دبي»، والتي جمعت «العميد» أمام ضيفه الوصل 0-1، على استاد آل مكتوم، ضمن «الجولة الـ16» من «دوري أدنوك للمحترفين»، والتي حملت الرقم 100 في تاريخ مواجهات القطبين في «دوري الإمارات» على مدار تاريخه.

ومثلت الخسارة أمام الجار الوصلاوي، السادسة على التوالي لـ«العميد» في مباريات «الديربي» في «دوري المحترفين»، منذ آخر انتصار 3-2 في الدور الثاني لموسم 2021- 2022، وهو الفوز السادس للصربي ميلوش مدرب «الأصفر» في المواجهات أمام الهولندي شرودر مدرب «الأزرق» الحالي والعين السابق في «دوري المحترفين».

وعن أداء الحكم أحمد سالم خلفان، قال ابن طوق، في «تغريدة» عبر حسابه الرسمي في «منصة أكس»: «لا طرد ولا تقنية فيديو، للسنة الثانية على التوالي يتسبب في أخطاء كارثية ضد النصر، نطلب من اتحاد الكرة عدم تعيينه لمباريات النصر مرة أخرى»، وأرفق رئيس شركة الكرة بالنصر صورة للقدم المصابة لمهاجم «الأزرق» هاريس سيفروفيتش.

وطالب لاعبو «العميد» خلال المباراة بإشهار البطاقة الحمراء لمهاجم الوصل بيدرو، بعد دهسه قدم هاريس في كرة مشتركة أمام منطقة جزاء «الأزرق» في الدقيقة 22، في الوقت الذي ألغت فيه تقنية الفيديو احتساب ركلة جزاء للنصر في الدقيقة 30، فيما أشهر الحكم البطاقة الحمراء للهولندي ألفريد شرودر مدرب «العميد» مع بداية الشوط الثاني.

وارتبط اسم الحكم أحمد سالم، بالكثير من حالات الانتقاد من إدارة النصر في مباريات «الديربي»، ومن بينها مواجهة الدور الأول في الموسم الماضي 2023- 2024، والتي انتهت بفوز الوصل 1-0، في الوقت الذي انتقد فيه شرودر مدرب «العميد» ذات الحكم بعد الخسارة أمام شباب الأهلي 0-2، ضمن الجولة للدوري خلال الموسم الجاري 2024-2025.

وتحدث شرودر وقتها عن احتساب الحكم أحمد سالم خلفان «ركلة جزاء» في الدقيقة 76، سجل بواسطتها سردار أزمون هدف التقدم لأصحاب الأرض، وقال: «ركلة الجزاء غيرت مجرى المباراة، علينا أن نكون صادقين، القرار ليس صحيحاً، وتعرضنا لذات الموقف في أكثر من مرة، نحن لسنا نادياً صغيراً، بل كبير وعريق، ولا نستطيع تقبل مثل هذا الأمر في كل مرة».

وأضاف: «الأخطاء التحكيمية أمر مؤلم وحزين، من حقي حماية فريقي، وحتى مدربين بحجم مورينيو ويورجن كلوب، لن يقبلا بمثل هذه الأخطاء المتكررة».

من جهته، أكد علي عباس، إداري فريق النصر، عزم ناديه إصدار احتجاج رسمي يطالب من خلاله باستبعاد الحكم أحمد سالم خلفان من إدارة مباريات «الأزرق»، وقال في تصريحات عقب المباراة: «أخطاء متكررة لنفس الحكم للموسم الثاني على التوالي، ركلة جزاء واضحة لم يحتسبها الحكم، وحالة طرد للاعب المنافس لم يصدر بشأنها أي قرار، فضلاً عن طرد غير مبرر للمدرب شرودر».

وأضاف: «إذا كانت المباراة كبيرة على الحكم يتوجب عليه الاعتذار عنها، وتبريرات الحكم غير مقنعة بشأن عدم استدعائه من حكام الفيديو، والأخطاء المتكررة للحكم نفسه علامة استفهام كبيرة»، لافتاً إلى أن النصر أدى بشكل جيد خلال المباراة.

نتائج «الديربي» في آخر 4 مواسم

2024- 2025

الوصل - النصر 3-1

النصر - الوصل 0-1

2023- 2024

الوصل - النصر 1-0

النصر - الوصل 0-2

2022- 2023

النصر - الوصل 1-2

الوصل - النصر 3-0

2021- 2022

الوصل - النصر 1-2

النصر - الوصل 3-2