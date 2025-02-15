«كبار المواطنين» في «ديربي» النصر والوصل



دبي (الاتحاد)



شهدت مباراة النصر والوصل في «الجولة الـ16» من «دوري أدنوك للمحترفين» حضوراً كبيراً لكبار المواطنين، استمراراً للمبادرة التي تنظمها جمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين فرع دبي، الرامية إلى ترسيخ احترام الوالدين بوصفه قيمة إنسانية في أوساط المجتمع، تحقيقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة التي جعلت الإمارات في طليعة الدول المهتمة بالعمل الإنساني.

وعن المبادرة، قالت نسرين علي بن درويش، عضو مجلس الإدارة، رئيس الهيئة الإدارية لجمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين، فرع دبي: «مستمرون في تكثيف مختلف أنشطتنا على كل الاتجاهات، من أجل تعزيز رسالتها ورؤيتها النبيلة في أوساط مجتمع الإمارات عموماً، والقطاع الرياضي على وجه الخصوص».

وأضافت: «نفخر ونعتز بمشاركة العدد الكبير من كبار المواطنين في مباراة النصر والوصل في دوري أدنوك للمحترفين، ونشكر إدارة نادي النصر على استضافتها لفعاليتنا، كما نشكر رابطة المحترفين على ترحيبها بوفد الجمعية في قلعة (العميد)، والدعم يمثل لفتة حضارية تعزز مسيرتنا».

وقالت: «حضور كبار المواطنين لمباراة النصر والوصل أضفى البهجة والسرور عليهم، وسعادتنا كبيرة بحضور عدد كبير منهم المباراة، واستمتاعهم بالفن الكروي الجميل الذي قدمه الفريقان».