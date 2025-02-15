225 نزالاً في انطلاقة بطولة الإمارات للمواي تاي

أبوظبي (الاتحاد)

انطلقت في أبوظبي منافسات بطولة الإمارات للمواي تاي، والتي تشهد مشاركة هي الأكبر من نوعها في المسابقات المحلية التي ينظمها اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج على مدار الموسم الرياضي.

وشهد افتتاح البطولة 225 نزالاً، موزعين على 4 حلبات، حيث تحظى البطولة بمشاركة 824 لاعباً يمثلون 61 نادياً على مستوى الدولة، بجانب أندية خارجية تمثل دول أوزبكستان، المغرب، العراق، لبنان، الجزائر، فلسطين، ليبيا وتونس، كما يشرف على إدارة تحكيم نزالات البطولة 60 حكماً، فيما وصل عدد المدربين المشرفين على الأندية المشاركة 183 مدرباً.

وتأتي البطولة في إطار أجندة اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج، الطامحة لمواصلة رفد مسيرة المواي تاي بمزيد من تجارب التنافس وفرص تطوير المهارات ورفع المستويات، دعماً لخطط اتحاد اللعبة في اكتشاف المواهب ورفد المنتخبات بالعناصر الواعدة من مختلف الفئات والمراحل العمرية.

ويحرص اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج على دعم المستوى الفني للاعبين وزيادة تجارب الاحتكاك والخبرات المهمة، بما يسهم في توسيع نطاق اللعبة ويدعم فرص تطورها، بجانب ما توفره البطولة من فرص كبيرة لاكتشاف مواهب جديدة قادرة على تمثيل المنتخبات الوطنية بمختلف الفئات العمرية خلال الاستحقاقات الدولية المقبلة.

وتشهد منافسات البطولة مشاركة اللاعبين واللاعبات من عمر 8 سنوات وحتى 23 عاماً، موزعين على مختلف الأوزان في كل فئة عمرية، وكان اليوم الأول قد شهد منافسات الأدوار التأهيلية، فيما اختتمت منافسات دور نصف النهائي في اليوم الثاني، في حين تختتم منافسات البطولة بالدور النهائي الذي يقام غداً الأحد، ويشمل مراسم تتويج الأبطال والفائزين.