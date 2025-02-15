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الرياضة

«المحاكاة 10000» ترجح كفة مانشستر سيتي أمام نيوكاسل

«المحاكاة 10000» ترجح كفة مانشستر سيتي أمام نيوكاسل
15 فبراير 2025 14:38

 
معتز الشامي (أبوظبي)

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يشهد «ملعب الاتحاد»، اليوم السبت، مباراة مرتقبة بين مانشستر سيتي ونيوكاسل ضمن «الجولة 25»، من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة، هل يستطيع جوارديولا إعادة فريقه إلى المسار الصحيح؟
وخسر مانشستر سيتي مباراة واحدة في آخر 34 مباراة بالدوري الإنجليزي أمام نيوكاسل «فاز 27 تعادل 6»، وجاءت بنتيجة 1-2 باستاد «سانت جيمس بارك» في يناير 2019.
ومن المتوقع أن يعود مانشستر سيتي إلى نغمة الفوز اليوم، حيث يتفوق بنسبة 49% من 10000 عملية محاكاة قام بها كمبيوتر أوبتا العملاق، مقابل 28% لنيوكاسل، والتعادل 23%.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر سيتي
نيوكاسل
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