النصر يتقدم باحتجاج رسمي على أداء حكم «الديربي»

معتصم عبدالله (دبي)

أصدرت شركة النصر لكرة القدم، بياناً رسمياً أعربت من خلاله عن تحفظها واعتراضها الشديدين على الأداء التحكيمي، لمباراة الفريق أمام ضيفه الوصل 0-1، التي أقيمت على استاد آل مكتوم، ضمن الجولة الـ 16 لدوري أدنوك للمحترفين.

ووصف البيان قرارات طاقم تحكيم المباراة، التي قادها الحكم أحمد سالم خلفان، بالمجحفة في حق «الأزرق»، وقال بيان النادي: «شهدت المباراة العديد من الأخطاء التحكيمية، وأهمها التهاون الواضح مع لاعبي الفريق المنافس في حالات الخشونة واللعب العنيف الذي بدر منهم، والامتناع عن إشهار البطاقة الحمراء في أكثر من حالة مستحقة، ولا حتى البطاقة الصفراء في بعض الحالات».

وأضاف البيان: «أحداث المباراة، ليست الحالة الأولى المجحفة بحق نادي النصر، فقد سبق وأن تكررت ذات الأخطاء التحكيمية وغيرها مع فرق منافسة أخرى في الموسم الحالي والسابق، وجميعها كانت تؤدي إلى خسارة فريقنا في المباراة».

وأضاف البيان: «تقدم نادي النصر باحتجاج لاتحاد كرة القدم مع كافة الثبوتيات، ملتمساً أخذ الاحتجاج بعين الاعتبار والاهتمام، والإحالة إلى الجهة المعنية لاتخاذ الإجراءات المناسبة».