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الرياضة

هجن الرئاسة تكسب «السيف الذهبي» في «البشائر 2025»

هجن الرئاسة تكسب «السيف الذهبي» في «البشائر 2025»
15 فبراير 2025 16:48

عبدالله عامر (أبوظبي)

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حققت هجن الرئاسة إنجازاً جديداً بعد فوزها بالسيف الذهبي لمهرجان البشائر 2025، المقام في سلطنة عُمان، واستطاعت هجن الرئاسة أن تحقق السيف الثالث، حيث كسبت هجن الرئاسة السيف الذهبي للحول المفتوح مع «الفايضة» بقيادة المضمر محمد عتيق بن زيتون المهيري، عقب منافسة قوية استمرت حتى الأمتار الأخيرة، ولكن «الفايضة» كانت على موعد مع «الناموس» بعد أن أنهت مسافة الشوط بزمن قدره 12:23:84 دقيقة.
شهد منافسات اليوم الختامي، أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي الممثل الخاص لسلطان عُمان، كما شهد التحديات جمع غفير من محبي ومتابعي رياضة الأصايل من كافة دول مجلس التعاون الخليجي.
وكانت هجن الرئاسة قد كسبت كأس الثنايا الأبكار المفتوح للمؤسسات، بعد أن وصلت «هملولة» بالشعار الأحمر، وبقيادة المضمر سلطان محمد الوهيبي أولاً إلى خط الختام، محققة الناموس والمركز الأول، بزمن قدره 12:35:94 دقيقة.
وفي أشواط العامة من أبناء القبائل، فازت هذبة لمانع علي بن حماد الشامسي بالناموس والمركز الأول، محرزة كأس الثنايا بزمن قدره 12:34:12 دقيقة، وفي شوط السيف الفضي تقدمت «العنود» بشعار علي خليفة الرميثي على منافسيها ووصلت في المركز الأول، لتكسب السيف الفضي للحول المفتوح، بعد وصولها لخط الختام في 12:45:56 دقيقة.

الهجن
هجن الرئاسة
سلطنة عُمان
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