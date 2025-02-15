البلوشي بطل كأس زايد بن منصور للقدرة

محمد حسن (أبوظبي)

خطف فرسان إسطبلات الكمدة الأضواء بتحقيق المركزين الأول والثاني في سباق كأس الشيخ زايد بن منصور بن زايد آل نهيان للإسطبلات الخاصة لمسافة 100 كلم، الذي أقيم بقرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة ضمن فعاليات مهرجان أبوظبي للقدرة، ويختتم اليوم بالسباق المفتوح لمسافة 120 كلم.

نظم السباق قرية الإمارات العالمية بالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة.

وأحرز فارس إسطبلات الكمدة ذياب عبدالله البلوشي، المركز الأول في السباق على صهوة «نيمات جودنستكا»، قاطعاً المسافة الكلية بزمن قدره 3:29:11 ساعة وبمعدل سرعة بلغ 28.68 كلم/ ساعة، تلته في المركز الثاني رفيقته في الإسطبل مريم علي كريم على صهوة «في كدريس»، وسجلت 3:30:34 ساعة، فيما حل في المركز الثالث عيسى راشد المزروعي على صهوة «جيو كيه أيه» لإسطبلات المغير، وسجل 3:31:18 ساعة.

وشهد السباق تطورات دراماتيكية خلال المرحلة الأخيرة حيث تم استبعاد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى الذين وصلوا إلى خط النهاية أولاً، بسبب عدم اجتياز خيولهم لبوابات الفحص البيطري.

وعقب ختام السباق توج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، مسلم العامري، مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة، ومحمد الحضرمي، مدير الفعاليات بالقرية، ولارا صوايا.

ويختتم المهرجان اليوم بالسباق المفتوح لمسافة 120 كلم، وتم تقسيمه إلى 4 مراحل، تبلغ مسافة الأولى التي تم ترسيمها باللون الأزرق 40 كيلومتراً، وتبلغ مسافة المرحلة الثانية التي تم ترسيمها باللون الأصفر 35 كيلومتراً، ثم المرحلة الثالثة باللون الأحمر، وتبلغ مسافتها 25 كيلومتراً، والمرحلة الرابعة والأخيرة التي تم ترسيمها باللون الأبيض، تبلغ مسافتها 20 كيلومتراً.

ويحمل الفارس سيف أحمد المزروعي، لقب النسخة الماضية بعد أن أحرز المركز الأول على صهوة «بوليو قواسيللو» لإسطبلات «أم آر أم» قاطعاً المسافة بزمن قدره 4:20:32 ساعة، وبمعدل سرعة بلغ 27.64 كلم/ ساعة.