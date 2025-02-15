«السلم للدراجات» تنظم سباق السيدات في ختام «التاسعة»

دبي (وام)

ينطلق غداً الأحد سباق السيدات للدراجات، في ختام الدورة التاسعة لبطولة السلم للدراجات الهوائية، الأكبر من نوعها للسباقات المجتمعية في العالم على صعيد التنوع والجوائز المالية.

وأعلنت اللجنة العليا المنظمة برئاسة عمير بن جمعة الفلاسي، المدير العام للمكتب الخاص لصاحب السمو حاكم دبي، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، أن سباق السيدات، يشمل سباقين يضمان كافة فئات المشاركات، انطلاقاً من نفس النقطة في محمية المرموم الطبيعية، ولكن بفاصل زمني بين الانطلاقتين، وسيكون السباق الأول لمسافة 107 كم، مخصصاً للدراجات الإماراتيات، والسباق الثاني لمسافة 136 كم، مخصصا لفئة النخبة من جميع اللاعبات المقيمات داخل الدولة، ولاعبات اتحاد مجلس دول التعاون الخليجي.



ومن المتوقع أن يشهد السباق الذي يقام برعاية الطاير للسيارات، مشاركة واسعة، في ظل تطور المستويات والأداء على مدار النسخ التسعة التي ساهمت في زيادة أعداد السيدات الممارسات لرياضة الدراجة الهوائية، واكتسابهن الخبرات المتراكمة من المشاركات السابقة في هذه البطولة، التي أصبحت مقصداً لتمكين ودعم رياضة المرأة.

واختارت اللجنة المنظمة مساراً داخل محمية المرموم الطبيعية، وفق أعلى المعايير الدولية لهذا النوع من السباقات، وبما يضمن أقصى درجات التحدي للمشاركات، إلى جانب تأمين جميع إجراءات السلامة، بالتعاون مع الجهات الحكومية من شركاء النجاح في تنظيم البطولة.

وأكد عمير بن جمعة الفلاسي، المدير العام للمكتب الخاص لصاحب السمو حاكم دبي دبي، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، أن بطولة السلم وبتوجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، حرصت منذ بداياتها على إقامة سباقات مخصصة للمرأة، في إطار العمل على تمكينها في جميع المجالات في دولة الإمارات، وتحديداً على الصعيد الرياضي، فكانت سباقات السيدات حاضرة في جميع نسخ البطولة، وعنصراً أساسياً نرى فيه أولوية وضرورة لتعزيز دور المرأة في المجتمع، والعنصر الأهم في تشجيع أفراد أسرتها على تبني الرياضة كأسلوب حياة أكثر صحة ونشاطاً وسعادة.

وأشار الفلاسي، إلى أن اللجنة المنظمة العليا للبطولة، استقبلت طلبات مشاركة بأعداد كبيرة من مختلف الجنسيات، تجعلنا نترقب متابعة واحد من أقوى سباقات السيدات على مدار النسخ التسعة لبطولة السلم للدراجات الهوائية، فيما جرى اختيار مسار السباق داخل محمية المرموم الطبيعية لمواصلة إبراز المعالم الخلابة التي تتميز بها، وتجعلها وجهة لمواطني الدولة والمقيمين والزوار على مدار العام.