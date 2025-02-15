«السيف» و«قريب» و«رويال كوماند» تتألق بمضمار «جبل علي»



عصام السيد (دبي)



تألق بريق الجواد «السيف» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف مايكل كوستا، وقيادة سلفستر دي سوسا «ثلاثية» في الشوط السابع والختامي لمسافة 1950 متراً على لقب العوير ستيكس، بعد أداء حبس أنفاس الجمهور، ليتفوق بفارق رأس عن رفيق إسطبله، ومسجلاً 2:00:24 دقيقة.

وتُوج «قريب» و«رويال كوماند» أبطالاً لسباقي جبل علي مايل، وجبل علي سبرنت، واللذين أقيما بمضمار جبل علي، خلال أمسية سباقه التاسع للخيول العربية والمهجنة الأصيلة، بمشاركة 92 خيلاً، فيما بلغت القيمة الإجمالية لجوائز الحفل 1568000 درهم.

وتوج «قريب» لأبوبكر كادورا، بإشراف مصبح المهيري «ثلاثية»، وقيادة سلفستر دي سوسا «ثنائية» بطلاً للشوط السادس والرئيس على لقب بطولة جبل علي مايل للفئة الثالثة، وجوائزه 700 ألف درهم برعاية «أيه آر أم القابضة» ومسجلاً 1:37:19 دقيقة.

وانتزع «رويال كوماند» لزياد كلداري، بإشراف سالم بن غدير وقيادة برناردو بينيرو لقب ثالث جولات سلسلة الإمارات لسباقات السرعة في الشوط الخامس «جبل علي سبرينت» على مسافة 1000 متر، برعاية لامبورجيني، ومسجلاً 58:92 ثانية.

وفاز «التيبر» لسعود عرار الظاهري، إبراهيم الحضرمي، وقيادة حامد البوسعيدي بالشوط الأول، المخصص لسباق كأس الوثبة «ستاليونز»، للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1400 متر تكافؤ، ومسجلاً 1:35:81 دقيقة.

وحلق «مرسال» لـ «لوكل كريتر ريسنج»، بإشراف مصبح المهيري وقيادة سلفستر دي سوسا بجائزة الشوط الثاني لسباق كأس «طيران الإمارات»، المخصص للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1400 متر تكافؤ، وبمشاركة حصة كاملة قوامها 16 خيلاً، ومسجلاً 1:24:86 دقيقة.

ونال «أنر سيتي» لخليفة بن دسمال، بإشراف مصبح المهيري «ثنائية»، وقيادة دانيال تودهوب جائزة الشوط الثالث المخصص للخيول المبتدئة، لمسافة السرعة 1200 متر، على لقب الشعفار للاستثمار ستيكس، ومسجلاً 1:12:96 دقيقة.

وبفارق 7 أطوال، اكتسح «دبي» لفيصل محمد القحطاني، وإشراف بوبات سيمار وقيادة تاج أوشي منافسيه في الشوط الرابع للخيول التي لم يسبق لها الفوز في سباقين، لمسافة السرعة 1000 متر، على لقب أي أس أس ستيكس برعاية سلسلة الإمارات لسباقات السرعة، ومسجلاً 59:05 ثانية.