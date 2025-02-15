إنزاجي يستبعد مشاركة تورام مع الإنتر أمام يوفنتوس

تورينو (رويترز)

قال سيموني إنزاجي مدرب إنتر ميلان، إن المهاجم الفرنسي ماركوس تورام قد يغيب عن مباراة القمة ضد يوفنتوس على ملعب أليانز في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم الأحد بسبب الإصابة.

وتعرض تورام، الذي يلعب شقيقه الأصغر كيفرين مع يوفنتوس في الوسط، لضربة خلال فوز الإنتر 2-1 على ضيفه فيورنتينا في الدوري يوم الاثنين الماضي.

ولم يكن إنزاجي واثقاً من جاهزية تورام «27 عاماً» للمشاركة في المباراة، وسيقيم حالته بعد تدريب اليوم.

وقال إنزاجي للصحفيين «فيدريكو ديماركو ودينزل دمفريس سيعودان بعد الإنفلونزا والإيقاف على الترتيب، سنقيم حالة تورام اليوم، وسنرى إذا ما تمكن من خوض المران معنا، لم يفعل ذلك حتى الآن ويعمل بشكل منفصل عن المجموعة».

ويحتل تورام المركز الثالث في ترتيب هدافي الدوري الإيطالي هذا الموسم برصيد 13 هدفاً.

وأضاف إنزاجي «جميعنا يعرف أهمية تورام في فريقنا، مشاركته مستبعدة في الوقت الحالي، إنه شخص كريم، وشارك يوم الاثنين، بعدما تعرض لضربة في فلورنسا، لكنه استمر 25 دقيقة، ثم طلب التبديل، المهاجمون الآخرون يقومون بعمل جيد، خواكين كوريا يتغلب على مشكلة يعاني منها منذ مباراة ليتشي، مهدي طارمي بخير وماركو أرناوتوفيتش تدرب معنا بالأمس ويقوم بعمل جيد».

ويكتسب السباق على لقب الدوري الإيطالي زخماً إضافياً هذا الأسبوع، إذ تفصل نقطة واحدة فقط بين صاحبي أول مركزين بعد 24 مباراة، ويتوجه نابولي المتصدر إلى العاصمة لمواجهة لاتسيو، بينما يواجه الإنتر حامل اللقب، والذي يحتل المركز الثاني منافسه يوفنتوس خامس الترتيب.

وتواجه الإنتر ويوفنتوس في واحدة من أكثر المباريات متعة هذا الموسم، عندما تعادلا 4-4 على ملعب سان سيرو في أكتوبر الماضي.

ورغم أن تلك المباراة كانت واحدة من 13 مباراة، تعادل فيها يوفنتوس تحت قيادة المدرب تياجو موتا في الدوري الإيطالي هذا الموسم، فإن إنزاجي يدرك أن فريقه مطالب بتقديم أفضل أداء ممكن، من أجل الحصول على النقاط الثلاث هذه المرة.

وقال المدرب الإيطالي «جميعنا نعرف ما تعنيه مباراة يوفنتوس والإنتر، وما تمثله لجماهيرنا ونادينا، إنها مباراة مهمة وتأتي في وقت حساس من البطولة، علينا أن نلعب مباراة ممتازة ضد فريق جيد دعم صفوفه في فترة الانتقالات الشتوية، ولديه مدرب ممتاز أحترمه كثيراً، وحقق يوفنتوس ثلاثة انتصارات متتالية في جميع المسابقات، وعلينا أن نلعب مباراة جيدة للغاية».