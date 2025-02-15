منتخب الجوجيتسو يرفع الحصاد إلى 21 ميدالية في بطولة آسيا للشباب

بانكوك (الاتحاد)

اختتم منتخب الجوجيتسو مشاركته في بطولة آسيا للشباب، رافعاً رصيد الدولة إلى 21 ميدالية، ونجح لاعبو المنتخب في فئة تحت 18 عاماً في حصد 11 ميدالية، بواقع ذهبيتين، و3 فضيات، و6 برونزيات في اليوم الأخير من المنافسات.

وشهدت البطولة نزالات قوية ومستويات تنافسية عالية، وأثبت أبناء وبنات الوطن جدارتهم وتفوقهم، وأظهروا روحاً قتالية عالية وخاضوا نزالات قوية أمام نخبة من أبرز اللاعبين في القارة، ليضيفوا إنجازاً جديداً إلى سجل الدولة الحافل في هذه الرياضة.



ونجح في التتويج بالذهب كل من عبيد الكتبي في وزن «52 كجم»، وسالم القبيسي في وزن «56 كجم»، فيما أحرز «الفضية» فاطمة الكثيري في وزن «44 كجم»، وغلا الحمادي في وزن «48 كجم»، وأحمد الشامسي في وزن «48 كجم»، أما «البرونزيات»، كانت من نصيب هيرة الظاهري في وزن «40 كجم»، وحنين الخوري في وزن «57 كجم»، وزينب المنصوري في وزن «70 كجم»، وعائشة الجنيبي في وزن «63 كجم»، وحارب الحمادي في وزن «62 كجم»، وزايد الحوسني في وزن «85 كجم».

وقال مبارك صالح المنهالي، مدير الإدارة الفنية في اتحاد الجوجيتسو: «بطولة آسيا للشباب محطة مهمة لقياس جاهزية اللاعبين، وأثبتوا أنهم على قدر التحدي، من خلال الأداء القوي والروح القتالية العالية، وهذه الإنجازات لم تأتِ من فراغ، بل هي ثمرة الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة ودعمها اللامحدود، حيث وفّرت كل المقومات لتمكين لاعبينا من المنافسة على أعلى المستويات، وأسهم الدعم المستمر الذي يحظى به المنتخب من الاتحاد، سواء على مستوى المعسكرات أو البطولات التحضيرية، في تعزيز الثقة بالنفس والقدرة التنافسية لدى اللاعبين، ونحن فخورون بهذا الإنجاز، ونواصل العمل على تحقيق المزيد من النجاحات في المشاركات المقبلة».

وقال عبيد الكتبي، لاعب منتخبنا الذي حصد ذهبية وزن «52 كجم»: «هذه اللحظة تعني لي الكثير، وهي ثمرة أعوام من العمل الجاد والإصرار على تحقيق الحلم، كل نزال خضته كان بمثابة اختبار لشغفي بالجوجيتسو، ورغبتي في تمثيل الوطن بأفضل صورة ممكنة، والميدالية الذهبية ليست النهاية، بل محطة في مشوار طويل أطمح فيه للوصول إلى القمة عالمياً، وأشكر كل من ساندني، وأعد بأن أواصل العمل لرفع علم الإمارات في المحافل الدولية».