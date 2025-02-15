«الليجا» تعزز التواصل باللغة العربية



دبي (الاتحاد)

أطلقت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم «الليجا» حسابها العربي على منصة «تيك توك»، وذلك في إطار سعيها الدائم للوصول إلى متابعيها، والتفاعل معهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويخاطب الحساب العربي لليجا الملايين من عشاق كرة القدم في الوطن العربي بلغتهم الأم ولهجاتهم المحلية.

واحتفلت «الليجا» في يونيو الماضي بالذكرى العاشرة لافتتاح مكتبها الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ليكون إطلاق الحساب العربي على منصة «تيك توك» بمثابة قناة جديدة تطل عبرها بشكل مباشر على متابعيها في الوطن العربي.

ويعد ذلك خطوة إضافية في النجاح الرقمي لـ «الليجا»، إذ تعتبر مسابقة كرة القدم ذات العدد الأعلى من المتابعين على مستوى العالم، بأكثر من 245 مليون متابع عبر 16 منصة بـ20 لغة.

وقالت مايتي بينتورا، مديرة المكتب الإقليمي لـ «الليجا» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «سعداء بإطلاق الحساب العربي على منصة تيك توك، وهذا تتويج للعمل الذي قدّمته «الليجا» في المنطقة خلال السنوات الماضية».

وأضافت: «المتابع العربي يستحق محتوى رقمياً رفيع المستوى يليق بتطلعاته، والحساب يجعلنا أقرب إليهم أكثر من أي وقت مضى».

من جانبه، صرّح محمد حرب مسؤول الشراكات في تيك توك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «يسعدنا أن نكون جزءاً من هذه الخطوة المتميزة لليجا، إن إطلاق حساب (تيك توك) باللغة العربية، يعزز التزام الدوري بتقريب الجماهير من اللعبة التي يحبونها، مما يوفر لمجتمع تيك توك منصة تتحدث عن الثقافة الفريدة وشغف مشجعي كرة القدم العرب».