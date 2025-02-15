أموريم: «الراحة مستحيلة» في مانشستر يونايتد!



لندن (د ب أ)



قال البرتغالي روبن أموريم، المدير الفني لمانشستر يونايتد، إنه «من المستحيل» أن يسري شعور بالراحة داخل فريقه بشأن بقائه في الدوري الإنجليزي، بالنظر إلى النتائج وأداء الفريق.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا)، أن مانشستر يونايتد يقدم موسماً بائساً، وهو الفائز باللقب 20 مرة من قبل، ويحتل المركز الثالث عشر في الترتيب الحالي.

ويواجه مانشستر يونايتد، الأحد، مضيفه توتنهام، الذي يعاني هو أيضاً، محاولاً التعافي من آثار الهزيمة بنتيجة صفر-2 أمام كريستال بالاس في الجولة الماضية، ليثير ذلك أحاديث عدة عن الهبوط، وهو ما يرغب فريق المدرب البرتغالي في تهدئته.

وكان أموريم قد حذر في نهاية العام الماضي من «احتمالية الهبوط»، لكنه أكد أن فريقه بحاجة لمواصلة العمل، في ظل ابتعاده عن الفرق الثلاثة الأخيرة في الترتيب بفارق 12 نقطة فقط، قبل لقاء الجولة الحالية.

وقال أموريم: «إذا نظرت إلى ترتيب الدوري، فمن المستحيل أن تشعر بالراحة في الوقت الحالي».

وأضاف: «نريد فقط الفوز، وأن نحسن أداءنا لأننا مانشستر يونايتد».

وتابع المدرب البرتغالي: «دائماً نتحدث عن الشيء ذاته، ليس من المهم سبب الصعود أو الهبوط، نحتاج إلى الفوز في المباراة المقبلة ونحتاج للتطور وأن نؤدي بشكل أفضل». وأوضح: «لذلك لا يوجد أي راحة في موقف الفريق الحالي».