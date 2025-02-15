موتا يطالب يوفنتوس بحشد «القوة»!



روما (د ب أ)



أكد تياجو موتا مدرب يوفنتوس ضرورة الخروج بنتيجة إيجابية من مواجهة «الديربي» أمام إنتر ميلان الأحد بالمرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ويحتل إنتر ميلان المركز الثاني برصيد 54 نقطة، مقابل 43 نقطة ليوفنتوس في المركز الخامس، ويحتاج الفريق للفوز من أجل إنعاش آمال التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وقال موتا في تصريحات صحفية نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا): «مهمتنا هي الفوز، علينا أن نحشد كل قوانا، وأن نحصد النقاط الثلاث».

وأضاف مباراة الغد حاسمة، علينا أن ندافع بشكل جيد، نقوم بالتحولات بشكل مؤثر، وأن نتحد من الدقيقة الأولى وحتى الدقيقة الأخيرة، والفريق يؤدي بشكل جيد، الفوز دائماً يعطي المزيد من الطاقة، الأولاد في حالة رائعة».

ويفتقد يوفنتوس لجهود اركاديوس ميليك وجليسون بريمر وخوان كابال وبيير كالولو ودوجلاس لويز بداعي الإصابة.