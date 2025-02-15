مدرب توتنهام يتمسك بـ «تصحيح المسار»



لندن (د ب أ)



يتمسك أنجي بوستيكوجلو مدرب توتنهام بتصحيح مسار الفريق في مشواره بالدوري الإنجليزي لكرة القدم، رغم أن لقب الدوري الأوروبي يبدو الفرصة الواقعية الأخيرة أمام الفريق اللندني لإنقاذ موسمه الذي تدمر بسبب كثرة الإصابات.

تعرض توتنهام لصدمتين خلال 72 ساعة، بعد خروجه من قبل نهائي كأس رابطة المحترفين أمام ليفربول، ثم الخسارة 1 - 2 أمام أستون فيلا، ليودع كأس الاتحاد الإنجليزي من الدور الرابع.

وقال بوستيكوجلو «لا يمكن تجاهل ما حدث لنا، ولا زلنا نشعر بخيبة أمل بعد الخروج من كأس الرابطة وكأس الاتحاد، إضافة إلى تدهور نتائجنا في الدوري».

وأضاف المدرب الأسترالي «لا يمكن تجاوز ذلك ببساطة، ولكن الخروج من بطولتي الكأس أراه فرصة لضبط الأمور، لأنه تزامن مع تعزيز الفريق بإضافات مهمة، ونحتاج لتحسين مركزنا في جدول الدوري، وسنرى ما سيحدث بعد ذلك، ولكن أعتقد أن المنافسة صعبة جداً».

وقال «نحتاج أيضاً لتحسين مسيرتنا في بطولة الدوري، والارتقاء في الجدول، ومحاولة الفوز بلقب أوروبي».

وكان توتنهام سادساً في جدول الترتيب مبتعداً بفارق ثلاث نقاط عن أرسنال، عندما فاز على مانشستر سيتي في 23 نوفمبر الماضي، لكن الفريق اللندني أقرب حالياً من مراكز الهبوط وابتعد عن مراكز التأهل للبطولات الأوروبية، بعد تدهور نتائجه خلال فترة الشتاء.

وانتقل بوستيكوجلو للإشادة بنظيره روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد قبل لقاء الفريقين، غداً الأحد، في الدوري الإنجليزي، قائلاً إن المدرب البرتغالي يواجه حالياً أصعب مهمة في كرة القدم.

وأضاف بوستيكوجلو «أنا معجب بأموريم كثيراً، إنه مدرب رائع وتابعت مشواره التدريبي، ولديه عوامل جيدة تؤهله للترشح للعديد من المناصب».

وأتم مدرب توتنهام تصريحاته «أتفهم تماماً أن النتائج هي معيار تقييم أي مدرب، بالتأكيد أتعرض أنا وروبن أموريم لتدقيق بالغ، ولكن النتائج لا تعني أن كلانا لا يؤدي عمله مدرباً بشكل جيد».