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الرياضة

مرموش يفتتح أهدافه مع مانشستر سيتي بـ «هاتريك»

مرموش يفتتح أهدافه مع مانشستر سيتي بـ «هاتريك»
15 فبراير 2025 19:55

 
مانشستر (د ب أ)

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افتتح عمر مرموش نجم منتخب مصر رصيد أهدافه بقميص مانشستر سيتي خلال مواجهة نيوكاسل يونايتد ضمن الجولة 25 بالدوري الإنجليزي لكرة القدم.
سجل مرموش هدفين في غضون 5 دقائق فقط، مستفيداً من تمريرتين للحارس البرازيلي إيدرسون، ولاعب الوسط الألماني إلكاي جوندوجان في الدقيقتين 19 و24.
وأضاف اللاعب المصري هدفاً ثالثاً في الدقيقة 33، بعد تمريرة من زميله البرازيلي سافينيو. وانضم مرموش إلى مانشستر سيتي، قادماً من آينتراخت فرانكفورت الألماني، خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الماضي.
وشارك مرموش في أربع مباريات بقميص الفريق الإنجليزي أمام تشيلسي وأرسنال في الدوري، وليتون أورينت في كأس الاتحاد الإنجليزي، وشارك بديلاً لدقائق قليلة في مواجهة ريال مدريد بذهاب الملحق المؤهل لدور الـ16 في دوري أبطال أوروبا.
وقبل وصوله إلى النادي الإنجليزي، سجل مرموش 20 هدفاً بقميص فرانكفورت في مسابقات الدوري وكأس ألمانيا والدوري الأوروبي.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر سيتي
نيوكاسل
عمر مرموش
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