حارس مانشستر سيتي يسجل رقماً قياسياً في صناعة الأهداف

لندن (أ ب)



سجل البرازيلي إديرسون حارس مانشستر سيتي رقماً قياسياً لحراس المرمى في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عبر صناعة سادس هدف له في المسابقة.

ومرر إديرسون كرة طولية إلى عمر مرموش في الدقيقة 19، ليسدد النجم المصري بهدوء من فوق مارتين دوبرافكا حارس نيوكاسل يونايتد خلال مواجهة الفريقين، مسجلاً أول أهدافه مع فريقه الجديد.

وتخطى إديرسون حارس منتخب البرازيل إنجاز بول روبينسون الحارس السابق لليدز يونايتد وتوتنهام وبلاكبيرن، الذي صنع خمس تمريرات حاسمة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وصنع إديرسون ثالث هدف له هذا الموسم، ووفقاً لـ «أوبتا سبورت»، الشركة البريطانية المتخصصة في جمع ونشر الإحصائيات الرياضية، فهو رقم قياسي أيضاً في موسم واحد بالدوري الإنجليزي الممتاز.