«عبارات غير لائقة» تطرد بيلينجهام!



مدريد (أ ب)



تعرض النجم الإنجليزي الدولي الشاب جود بيلينجهام للطرد ببطاقة حمراء مباشرة، خلال مباراة فريقه ريال مدريد أمام مضيفه أوساسونا، في المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما بدا وأنه وجه عبارات غير لائقة لحكم المباراة.

وأشهر الحكم خوسيه لويس مونويرا البطاقة الحمراء في وجه بيلينجهام في الدقيقة 40، بعدما بدا وأن لاعب منتخب إنجلترا يشتكي من أحد قرارات الحكم، قبل أن يوجه إيماءة بذراعيه، وتبادل الطرفان الحديث، قبل أن يخرج الحكم البطاقة الحمراء.

وتلقى الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب الريال البطاقة الصفراء بسبب الاحتجاج ضد قرار الحكم، حيث ترأى له أن الكرة لمست يد مدافع أوساسونا داخل منطقة الجزاء، من دون أن يحتسب الحكم أي شيء.