مرموش «هاتريك» في «رباعية» مانشستر سيتي

لندن (أ ف ب)

فرض المهاجم المصري عمر مرموش نفسه نجماً لمباراة فريقه مانشستر سيتي، بتسجيله ثلاثية في مرمى نيوكاسل، مانحاً إياه فوزاً عريضاً 4-0، ضمن المرحلة الخامسة والعشرين من بطولة إنجلترا لكرة القدم.

سجل مرموش رابع أسرع ثلاثية في تاريخ مانشستر سيتي، ليمنح فريقه فوزاً معنوياً، قبل إياب الملحق المؤهل إلى ثمن النهائي ضد ريال مدريد الأربعاء المقبل، بعد خسارته على أرضه 2-3 خلال الأسبوع الحالي.

وصعد السيتي إلى المركز الرابع في الترتيب مستغلاً خسارة تشيلسي أمام برايتون بثلاثية نظيفة، وبات في رصيد الأول 44 نقطة بفارق نقطة عن بورنموث والنادي اللندني المتساويين في المركز الخامس والسادس توالياً.

افتتح مرموش التسجيل عندما تلقى كرة أمامية طويلة من الحارس البرازيلي إيدرسون ليهرب من رقابة مدافع نيوكاسل كيران تريبييه، وينفرد بالحارس السلوفاكي مارتن دوبرافكا، ويسدد الكرة بحنكة من فوقه، لتتابع طريقها نحو الشباك (19).

والهدف هو الأول للمصري في صفوف مانشستر سيتي منذ انتقاله إلى صفوفه قادماً من إينتراخت فرانكفورت الألماني في سوق الانتقالات الشتوية الشهر الماضي.

وسرعان ما أضاف مرموش الثاني، عندما تلقى كرة بينية رائعة من الألماني أيلكاي جوندوجان، فراوغ مدافعاً، قبل أن يسدد في الشباك (24).

وحقق مرموش «الهاتريك» مستغلاً تمريرة عرضية من الجناح البرازيلي سافينيو، بعد مجهود فردي رائع للأخير، سددها قوية في الشباك (33).

وجاءت أهداف مرموش في مدى 13 دقيقة و54 ثانية، ليحتل المركز الرابع، من حيث اسرع ثلاثية في تاريخ مانشستر سيتي بحسب وكالة «أوبتا» للإحصائيات، علماً بأن الأرجنتيني سيرخيو أجويرو يملك الرقم القياسي بتسجيل ثلاثية في 11 دقيقة و40 ثانية.

وأضاف البديل جيمس ماكاتي الهدف الرابع من مسافة قريبة (84).

وتغلب فولهام على نوتنجهام فوريست 2-1 سجلهما إميل سميث روي (15) وكالفن باسي (62)، مقابل هدف للنيوزيلندي كريس وود لفوريست (37).

وتجمد رصيد نوتنجهام عند 47 نقطة في المركز الثالث، بينما رفع فولهام رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثامن.

وسقط أستون فيلا في فخ التعادل 1-1 مع ضيفه أيبسويتش تاون المنقوص عددياً، تقدم أيبسويتش بواسطة هدافه ليام ديلاب (56)، وعادل أولي واتكينز لفيلا (69).

وعاد بورنموث بالفوز من أرض جاره ساوثهامبتون 3-1، وكذلك فعل برنتفورد بفوزه على جاره ومضيفه اللندني وستهام 1-0.