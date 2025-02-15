الأحد 16 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

إيقاف 7 لاعبين في المكسيك 57 عاماً!

إيقاف 7 لاعبين في المكسيك 57 عاماً!
15 فبراير 2025 22:05

 
مكسيكو سيتي (أ ب)

أخبار ذات صلة
رئيسة المكسيك توجه تهديدات إلى صنّاع الأسلحة الأميركيين
«تي إف إيه» ثالث الهابطين بقرار «الانضباط»


تعرض سبعة لاعبين من ناديين منافسين بدوري الدرجة الثالثة المكسيكي لكرة القدم، لعقوبة الإيقاف 57 عاماً فيما بينهم، بعد تورطهم في المراهنات والتلاعب بنتائج المباريات.
ويلعب ستة من هؤلاء في نادي ريال أبوداكا، فيما يلعب السابع بنادي كوريكامينوس.
ولم تكشف لجنة الانضباط بالاتحاد المكسيكي لكرة القدم، أو أي من الناديين عن أسماء اللاعبين الموقوفين، أو هوية المباريات التي تم التلاعب بنتائجها.
وتعرض لاعب واحد من ابوداكا وكوريكامينوس للإيقاف 16 عاماً لكل منهما، مقابل إيقاف ثلاثة لاعبين لسبعة أعوام ولاعبين اثنين لعامين.

كرة القدم
المكسيك
الاتحاد المكسيكي لكرة القدم
آخر الأخبار
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
اقتصاد
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
4 فبراير 2025
الترجي «سوبر 7» في تونس
الترجي «سوبر 7» في تونس
اليوم 21:11
محمد بن راشد يشهد سباق السيدات لبطولة السلم للدراجات الهوائية
علوم الدار
محمد بن راشد يشهد سباق السيدات لبطولة السلم للدراجات الهوائية
اليوم 21:11
الفيكتوري تيم بطل «إكس كات» بالفجيرة
الرياضة
الفيكتوري تيم بطل «إكس كات» بالفجيرة
اليوم 21:08
الفجيرة يتعثر أمام الذيد والإمارات يوقف «العربي»
الرياضة
الفجيرة يتعثر أمام الذيد والإمارات يوقف «العربي»
اليوم 20:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©