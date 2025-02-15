إيقاف 7 لاعبين في المكسيك 57 عاماً!



مكسيكو سيتي (أ ب)



تعرض سبعة لاعبين من ناديين منافسين بدوري الدرجة الثالثة المكسيكي لكرة القدم، لعقوبة الإيقاف 57 عاماً فيما بينهم، بعد تورطهم في المراهنات والتلاعب بنتائج المباريات.

ويلعب ستة من هؤلاء في نادي ريال أبوداكا، فيما يلعب السابع بنادي كوريكامينوس.

ولم تكشف لجنة الانضباط بالاتحاد المكسيكي لكرة القدم، أو أي من الناديين عن أسماء اللاعبين الموقوفين، أو هوية المباريات التي تم التلاعب بنتائجها.

وتعرض لاعب واحد من ابوداكا وكوريكامينوس للإيقاف 16 عاماً لكل منهما، مقابل إيقاف ثلاثة لاعبين لسبعة أعوام ولاعبين اثنين لعامين.