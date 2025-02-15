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الرياضة

الدوحة تهدي أنيسيموفا أول «ألف نقطة»!

الدوحة تهدي أنيسيموفا أول «ألف نقطة»!
15 فبراير 2025 22:16

 
الدوحة (أ ف ب)

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أحرزت الأميركية أماندا أنيسيموفا المصنفة 41 عالمياً باكورة ألقابها في فئة الألف نقطة بتتويجها بطلة لدورة الدوحة للتنس، بفوزها على اللاتفية يلينا أوستابنكو 6-4 و6-3 في المباراة النهائية.
وباتت أنيسيموفا اللاعبة الأدنى تصنيفاً تحرز لقب بطلة الدوحة منذ انطلاقها، والأميركية الأولى، منذ مواطنتها مونيكا سيليس عام 2002.
وكانت أنيسيموفا خسرت أول نهائي لها في فئة الألف نقطة أمام مواطنتها جيسيكا بيجولا في دورة تورونتو الكندية العام الماضي.
في المقابل، لا تزال أوستابنكو تلهث وراء أول لقب لها في فئة الألف نقطة، بعد سقوطها في نهائي الدوحة أيضاً عام 2016 وميامي عام 2018.
دخلت أوستابنكو بطلة رولان جاروس عام 2017، المباراة، وهي مرشحة لإحراز اللقب، لا سيما بعد فوزها اللافت على البولندية إيجا شفيونتيك المصنفة ثانية في نصف النهائي، وعدم خسارتها أي مجموعة في الدورة.
واللقب هو الثالث للأميركية في مسيرتها، بعد تتويجها بطلة في دورتي بوجوتا عام 2019 وملبورن الأسترالية عام 2022، وكلاهما أقل قيمة من دورة الدوحة.
وقالت أنيسيموفا بعد المباراة «أكاد لا أصدق ما حصل معي».
تبادلت اللاعبتان كسر إرسال في مطلع المجموعة الأولى، قبل أن تنجح أنيسيموفا مرة جديدة في الشوط العاشر لتحسمها في صالحها في مدى 37 دقيقة.
وتوقفت المباراة في منتصف المجموعة الثانية والنتيجة 3-3 بسبب هطول الأمطار، قبل أن تُستأنف بعد 25 دقيقة.
ونجحت الأميركية في كسر إرسال منافستها مباشرة، بعد استئناف اللعب، لتتقدم 4-3، وحافظت على تقدمها حتى نهاية المباراة التي فازت بها في ساعة و21 دقيقة.

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