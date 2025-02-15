مارسيليا يقسو على سانت إيتيان بخماسية في «اللقاء الكلاسيكي»



مارسيليا (د ب أ)



اكتسح أولمبيك مارسيليا ضيفه سانت إيتيان 5-1 في لقاء كلاسيكي ضمن الجولة 22 بالدوري الفرنسي لكرة القدم.

التقى الفريقان الفائزان بلقب الدوري 19 مرة بواقع 10 ألقاب لسانت إيتيان و9 ألقاب لمارسيليا على ملعب فيلودروم.

وأنهى مارسيليا الشوط الأول متقدماً وسط جماهيره بهدف سجله الجزائري أمين جويري في الدقيقة 27.

وفي الشوط الثاني أمطر مارسيليا شباك منافسه بأربعة أهداف أخرى سجلها ماسون جرينوود من ركلة جزاء، ومايكل موريللو وأمين جويري وأدريان رابيو في الدقائق 50 و58 و61 و77، بينما أحرز لوكاس ستاسين هدف سانت إيتيان الوحيد في الدقيقة 79.

رفع أولمبيك مارسيليا رصيده إلى 46 نقطة، ليعزز تواجده في المركز الثاني، ويقلص الفارق إلى 7 نقاط مع المتصدر باريس سان جيرمان، أما سانت إيتيان فتجمد رصيده عند 18 نقطة في المركز السادس عشر على حافة الهبوط لدوري الدرجة الثانية.