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الرياضة

أنشيلوتي: «خطأ الترجمة» وراء طرد بيلينجهام!

أنشيلوتي: «خطأ الترجمة» وراء طرد بيلينجهام!
15 فبراير 2025 22:21

مدريد (أ ب)

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استنكر الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد طرد نجمه الإنجليزي الدولي جود بيلينجهام، خلال التعادل بهدف لمثله على ملعب أوساسونا بالدوري الإسباني.
وتعرض بيلينجهام للطرد ببطاقة حمراء مباشرة، بعدما بدا وأنه وجه عبارات غير لائقة لحكم المباراة.
وأشهر الحكم خوسيه لويس مونويرا البطاقة الحمراء في وجه بيلينجهام في الدقيقة 40، بعدما بدا أن لاعب منتخب إنجلترا يشتكي من أحد قرارات الحكم، قبل أن يوجه إيماءة بذراعيه، وتبادل الطرفان الحديث، قبل أن يخرج الحكم البطاقة الحمراء.
وتلقى الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب الريال البطاقة الصفراء، بسبب الاحتجاج ضد قرار الحكم، حيث تراءى له أن الكرة لمست يد مدافع أوساسونا داخل منطقة الجزاء، دون أن يحتسب الحكم أي شيء.
ودافع أنشيلوتي عن لاعبه، مشيراً إلى أن مونويرا ارتكب خطأ في ترجمة استخدام بيلينجهام لكلمة نابية باللغة الإنجليزية.
وقال أنشيلوتي «بيلينجهام لم يرتكب أي شيء يستحق عليه الطرد، لقد قال كلمة بذيئة في المطلق، وليس كلمة بذيئة موجهة إلى الحكم، لا أعتقد أنه كان يقصد الإساءة»

الدوري الإسباني
الليجا
ريال مدريد
أوساسونا
جود بيلينجهام
كارلو أنشيلوتي
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