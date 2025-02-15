ديالو مهدد بالغياب عن مانشستر يونايتد إلى نهاية الموسم



لندن (أ ف ب)

تُهدد الإصابة في أربطة الكاحل مهاجم مانشستر يونايتد، الإيفواري أماد ديالو بالغياب حتى نهاية الموسم، بحسب ما ذكرت تقارير.

ويُعتقد أن ديالو تعرض للإصابة أثناء تمارين الفريق في وقت لم يؤكد فيه اليونايتد مدى الضرر الذي أصاب لاعبه بعد، بانتظار أن يخضع ابن الـ 22 عاماً للمزيد من الاختبارات.

ويُعد الدولي الإيفواري من أفضل لاعبي الفريق خلال موسمه المتعثر، وسجل أهدافاً مهمة له على غرار المباراتين أمام جاره مانشستر سيتي وليفربول.

وسجل ديالو ست مرات في آخر 14 مباراة خاضها في جميع المسابقات، وفي حال تأكد غيابه الطويل تكون نكسة كبيرة لمدرب اليونايتد، البرتغالي روبن أموريم.

وكان أموريم قد كشف قبل رحلة الأحد إلى توتنهام أن اليونايتد تعرض لإصابات وحالات طبية غير محددة.

وأفادت تقارير أن لاعبي الوسط كوبي ماينو، الأوروجوياني مانويل أوجارتي وتوبي كولاير أصيبوا أيضاً.

وتعرض الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز لإصابة أنهت موسمه في وقت سابق، في الوقت الذي أشار فيه أموريم عن استمرار غياب لوك شو، الإيرلندي الشمالي جوني إيفانز، مايسون ماونت والتركي ألتاي بايندير.

وعمد اليونايتد إلى ترفيع بعض اللاعبين من أكاديميته على غرار الدنماركي شيدو أوبي مارتن (17 عاماً) لتعويض الغيابات.

ويحتل اليونايتد المركز الثالث عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي قبيل مباراته أمام توتنهام الذي يتخلف عن «الشياطين الحمر» بفارق نقطتين.