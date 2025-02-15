الأحد 16 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ديالو مهدد بالغياب عن مانشستر يونايتد إلى نهاية الموسم

ديالو مهدد بالغياب عن مانشستر يونايتد إلى نهاية الموسم
15 فبراير 2025 22:34

 
لندن (أ ف ب) 

أخبار ذات صلة
ليفربول يعادل «الرقم التاريخي» في «أنفيلد»
كوناتيه ينفي «شائعات» سان جيرمان وينتظر التجديد لليفربول

تُهدد الإصابة في أربطة الكاحل مهاجم مانشستر يونايتد، الإيفواري أماد ديالو بالغياب حتى نهاية الموسم، بحسب ما ذكرت تقارير.
ويُعتقد أن ديالو تعرض للإصابة أثناء تمارين الفريق في وقت لم يؤكد فيه اليونايتد مدى الضرر الذي أصاب لاعبه بعد، بانتظار أن يخضع ابن الـ 22 عاماً للمزيد من الاختبارات.
ويُعد الدولي الإيفواري من أفضل لاعبي الفريق خلال موسمه المتعثر، وسجل أهدافاً مهمة له على غرار المباراتين أمام جاره مانشستر سيتي وليفربول.
وسجل ديالو ست مرات في آخر 14 مباراة خاضها في جميع المسابقات، وفي حال تأكد غيابه الطويل تكون نكسة كبيرة لمدرب اليونايتد، البرتغالي روبن أموريم.
وكان أموريم قد كشف قبل رحلة الأحد إلى توتنهام أن اليونايتد تعرض لإصابات وحالات طبية غير محددة.
وأفادت تقارير أن لاعبي الوسط كوبي ماينو، الأوروجوياني مانويل أوجارتي وتوبي كولاير أصيبوا أيضاً.
وتعرض الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز لإصابة أنهت موسمه في وقت سابق، في الوقت الذي أشار فيه أموريم عن استمرار غياب لوك شو، الإيرلندي الشمالي جوني إيفانز، مايسون ماونت والتركي ألتاي بايندير.
وعمد اليونايتد إلى ترفيع بعض اللاعبين من أكاديميته على غرار الدنماركي شيدو أوبي مارتن (17 عاماً) لتعويض الغيابات.
ويحتل اليونايتد المركز الثالث عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي قبيل مباراته أمام توتنهام الذي يتخلف عن «الشياطين الحمر» بفارق نقطتين.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر يونايتد
توتنهام
روبن أموريم
آخر الأخبار
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
اقتصاد
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
4 فبراير 2025
الترجي «سوبر 7» في تونس
الترجي «سوبر 7» في تونس
اليوم 21:11
محمد بن راشد يشهد سباق السيدات لبطولة السلم للدراجات الهوائية
علوم الدار
محمد بن راشد يشهد سباق السيدات لبطولة السلم للدراجات الهوائية
اليوم 21:11
الفيكتوري تيم بطل «إكس كات» بالفجيرة
الرياضة
الفيكتوري تيم بطل «إكس كات» بالفجيرة
اليوم 21:08
الفجيرة يتعثر أمام الذيد والإمارات يوقف «العربي»
الرياضة
الفجيرة يتعثر أمام الذيد والإمارات يوقف «العربي»
اليوم 20:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©