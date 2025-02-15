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الرياضة

مرموش: «مشاعر مذهلة» بعد «الهاتريك» مع مانشستر سيتي

مرموش: «مشاعر مذهلة» بعد «الهاتريك» مع مانشستر سيتي
15 فبراير 2025 23:03

 
لندن (د ب أ)

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أكد النجم المصري عمر مرموش سعادته البالغة، بمعرفة الطريق إلى الشباك للمرة الأولى، مع فريقه الجديد مانشستر سيتي، وتسجيله ثلاثة أهداف «هاتريك»، خلال الفوز الكاسح على نيوكاسل يونايتد 4 - صفر بالمرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.
أنهى مانشستر سيتي الشوط الأول متقدما بهاتريك مرموش في الدقائق 19 و26 و33، ليسجل اللاعب المصري أول ثلاثية في مسيرته بالملاعب الأوروبية.
وفي الشوط الثاني، أضاف اللاعب الشاب جيمس ماكاتي الهدف الرابع في الدقيقة 84 بعد مشاركته من على مقاعد البدلاء.
وتجاوز مانشستر سيتي بهذا الفوز كبوة الخسارة في الجولة الماضية أمام أرسنال بنتيجة 1-5، ليرفع رصيده إلى 44 نقطة، ويقفز للمركز الرابع.
أما نيوكاسل يونايتد فقد تجمد رصيده عند 41 نقطة، بعد خسارة ثانية على التوالي، ليتراجع للمركز السابع في جدول الترتيب.
وقال مرموش «26 عاماً»: نعم بالطبع هو يوم رائع للغاية.
وأضاف النجم المصري في مقابلة مع محطة تليفزيون مانشستر سيتي «إنه أول هاتريك في مسيرتي، أود أن أشكر زملائي والجهاز الفني والمدرب بالطبع لمساعدتي على تحقيق هذا». وأشار «لقد جعلوني أشعر بأنني جزء من العائلة منذ اليوم الأول، أنا سعيد حقاً».
وأوضح «أعتقد أن هدفي الأول هو المفضل؛ لأنه هدفي الأول مع السيتي، والشعور كان مذهلاً، في هذه الأجواء، في هذا الملعب، كان أمراً رائعاً حقاً».

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر سيتي
نيوكاسل
عمر مرموش
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