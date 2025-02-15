لاتسيو يُحبط تقدم نابولي!



روما (د ب أ)



تعادل لاتسيو مع ضيفه نابولي 2-2، ضمن الجولة 25 من الدوري الإيطالي لكرة القدم. وأهدر نابولي فرصة توسيع الفارق في الصدارة مع إنتر ميلان صاحب المركز الثاني، حيث رفع رصيده إلى 56 نقطة في المركز الأول، بفارق نقطتين عن حامل لقب الموسم الماضي، والذي سيلعب الأحد مع يوفنتوس ضمن منافسات الجولة ذاتها.

على الجانب الآخر، رفع لاتسيو رصيده إلى 46 نقطة في المركز الرابع، بفارق خمس نقاط خلف أتالانتا صاحب المركز الثالث.

وتقدم جوستاف إيساكسون للاتسيو في الدقيقة السادسة، قبل أن يدرك نابولي التعادل في الدقيقة 13 عن طريق جياكومو راسبادوري.

وفي الدقيقة 64 سجل آدم ماروسيتش لاعب لاتسيو هدف نابولي الثاني بالخطأ في مرمى فريقه، قبل أن يدرك بولاي ديا التعادل للاتسيو في الدقيقة 87 .