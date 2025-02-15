«أجرد عذبة» يواجه «بهوان» في «كأس أبوظبي الذهبية»

عصام السيد (أبوظبي)

ينظم مضمار نادي أبوظبي للسباق عصر اليوم، النسخة الأولى من كأس أبوظبي الذهبية، المخصص للخيول العربية الأصيلة للفئة الأولى، لمسافة 2200 متر، بجائزة مالية قدرها مليون درهم، والذي يقام في الشوط السادس ضمن حفل السباق الحادي عشر للخيول، ويواجه الجواد «أجرد عذبة» غريمه «بهوان» على اللقب، وهناك «مجيب».

ويتألف سباق أبوظبي الحادي عشر من 7 أشواط خصصت جميعها للخيول العربية الأصيلة، ما عدا الشوط السابع الذي خصص للخيول المهجنة الأصيلة، وتبلغ إجمالي جوائزه المالية 1.86 مليون درهم.

وينطلق سباق أبوظبي كلاسيك للمُهرات لمسافة 1400 متر وجائزته 100 ألف درهم في الشوط الأول، ويقام الشوط الثاني لمسافة 1400 متر على لقب أبوظبي كلاسيك للأمهار، وجائزة مالية بقيمة 100 ألف درهم.

وتتنافس نخبة من الخيول العربية على لقب واحة ليوا الفئة الثانية في الشوط الثالث لمسافة 1400 متر بجائزة مالية بقيمة 300 ألف درهم، ويجتذب الشوط الرابع لمسافة 1600 متر الجولة الأولى من التاج الثلاثي العربي بجائزة مالية بقيمة 230 ألف درهم.

وسيكون الشوط الخامس لمسافة 2200 متر مسرح لتنافس ملاك الإسطبلات الخاصة على لقب كأس الوثبة ستاليونز تكافؤ تصنيف (0-100) بجائزة مالية بقيمة 70 ألف درهم.

ويختتم السباق بالشوط السابع لمسافة 1400 متر على لقب سباق اللوفر أبوظبي للخيول المبتدئة بجائزة مالية بقيمة 66 ألف درهم إماراتي.