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الرياضة

«فرسان الإمارات» أبطال كأس سيف أمير قطر للقدرة

«فرسان الإمارات» أبطال كأس سيف أمير قطر للقدرة
16 فبراير 2025 01:20

دبي (الاتحاد)

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خطف «فرسان الإمارات» الأضواء، في سباق سيف أمير قطر للقدرة لمسافة 120 كلم، الذي أقيم في القرية الماراثونية بمنطقة سيلين في  قطر الشقيقة، بمشاركة 59 فارساً وفارسة.
وتُوج بالمركز الأول، الفارس سالم حمد ملهوف الكتبي على صهوة الجواد «مبهر» لإسطبلات «أم7»، مسجلاً 4:39:50 ساعة، وبمعدل سرعة بلغ 25.73 كلم في الساعة، وتبعه الفارس سيف أحمد المزروعي على صهوة «كوادريليون» لإسطبلات «أم آر أم»، وسجل 4:40:01 ساعة، فيما ذهب المركز الثالث إلى قطر عن طريق عبد الله البوعينين على صوة «جـــوينج الكويبي»، وسجـل 5:19:16 ساعة.

فرسان الإمارات
قطر
سباقات القدرة
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