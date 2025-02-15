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الرياضة

سلطان بن حمدان: الإنجاز يعكس دعم القيادة لقطاع الهجن في الدولة

سلطان بن حمدان: الإنجاز يعكس دعم القيادة لقطاع الهجن في الدولة
16 فبراير 2025 01:20

أبوظبي (وام)

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رفع معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بمناسبة فوز هجن الرئاسة بثالث سيوفها هذا الموسم، وذلك عن طريق «الفايضة»، بقيادة المضمر محمد عتيق بن زيتون المهيري، في مهرجان البشاير السنوي لسباقات الهجن الذي أقيم في ميدان البشاير بسلطنة عُمان الشقيقة.
وكانت «هجن الرئاسة» أحرزت سيف خادم الحرمين الشريفين في ميدان الجنادرية بالمملكة العربية السعودية، وسيف السباق السنوي للاتحاد العُماني لسباقات الهجن الذي أقيم في ميدان صحار بسلطنة عُمان.
وقال معاليه، إن الإنجاز الذي تحقق يعكس دعم القيادة لقطاع الهجن في الدولة، من خلال المتابعة الدائمة والاهتمام الكبير الذي تلقاه سباقات الهجن في جميع المحافل التراثية داخل الدولة وخارجها.
وأضاف معاليه أن دعم ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، يعدان حجر الزاوية في تحقيق هجن الرئاسة لثلاثة سيوف في أقل من 3 أسابيع في ميادين مختلفة، وأن توجيهات سموه واهتمامه بكل تفاصيل المشاركات الداخلية والخارجية، وراء اعتلاء الشعار الأحمر منصات التتويج حاملاً الرموز والسيوف. 
وأثنى معاليه على الجهود التي قام بها فريق هجن الرئاسة خلال الفترة الماضية التي تكللت بنيل مراكز الصدارة في مختلف السباقات.

سلطان بن حمدان
الهجن
سباقات الهجن
محمد بن زايد
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