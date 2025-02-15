البايرن يقترب من لقب «البوندسليجا» بتعادل «طعم الفوز»!



ميونيخ (أ ف ب)



عاد بايرن ميونيخ متصدر ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم، بتعادل بطعم الفوز أمام مضيفه باير ليفركوزن حامل اللقب من دون أهداف ضمن المرحلة الثانية والعشرين.

وعلى ملعب «باي أرينا»، فشل النادي البافاري في تحقيق الفوز للمباراة السادسة توالياً أمام ليفركوزن، لكنه حافظ على فارق الثماني نقاط، وهو الهدف الأهم بالنسبة إليه، في صدارة ترتيب «البوندسليجا»، ليقترب خطوة إضافية من استعادة اللقب الذي خسره لليفركوزن الموسم الماضي.

ومنذ تسلم المدرب الإسباني شابي ألونسو تدريب ليفركوزن في أكتوبر 2022، فاز ثلاث مرات مقابل 3 تعادلات في ست مباريات ضد البايرن.

وجاءت آخر هذه الانتصارات في ديسمبر، عندما أطاح ليفركوزن، بايرن، من مسابقة كأس ألمانيا على ملعب «أليانتس أرينا» وفي لقاء شهد طرد الحارس المخضرم مانويل نوير للمرة الأولى في مسيرته.

ويتشارك الفريقان تلقي خسارة يتيمة في البوندسليجا إلى حد الآن هذا الموسم، بيد أنه وبخلاف الموسم الماضي، عانى «دي فيركسيلف» لحسم المباريات المتقاربة، فوقع في فخ التعادل ثماني مرات مقابل أربع لبايرن.

وتأتي النتيجة قبل ثلاثة أيام من المباراة المهمة الأخرى التي تنتظر بايرن على أرضه أمام سلتيك الأسكتلندي في إياب الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه ذهابا بصعوبة 2-1 خارج الديار.

وهيمن ليفركوزن على الشوط الأول لكنه لم يستطع ترجمة فرصه، على الرغم من القرار المفاجئ لألونسو بترك مهاجميه النيجيري فيكتور بونيفايس والتشيكي باتريك شيك على مقاعد البدلاء.

وارتطمت كرة جيريمي فرمبونج بالعارضة بعد مرور 21 دقيقة، إثر مجهود للدولي فلوريان فيرتز على الجهة اليسرى.

وأصاب ناثان تيلا، صاحب هدف الفوز عندما التقى الفريقان في الكأس في ديسمبر الماضي، العارضة مجدداً عقب انفراده بنوير.

وكاد نوير يكلف فريقه المثير عندما خرج من مرماه ليسدد فيرتز كرة طويلة لكنها مرت بجانب المرمى (33).

وواصل ليفركوزن هيمنته في الشوط الثاني وسط معاندة الحظ له.

وكاد فيرتز ينتزع هدف الفوز لكن تسديدته مرت قريبة من المرمى (90+1).