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الرياضة

جوارديولا عن إصابة الركبة: هالاند سار على قدمه مبتسماً!

جوارديولا عن إصابة الركبة: هالاند سار على قدمه مبتسماً!
16 فبراير 2025 00:38

 
مانشستر (أ ب)

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جرى استبدال المهاجم النرويجي إيرلنج هالاند، بعدما بدا وأنه مصاب في الركبة في الدقائق الأخيرة من مباراة مانشستر سيتي التي فاز بها 4- صفر على ضيفه نيوكاسل، في الجولة 25 بالدوري الإنجليزي لكرة القدم.
وظهر هالاند ممسكاً بركبته اليمنى، وهو يتألم لكنه كان قادراً على السير ومغادرة أرض الملعب في الدقيقة 87، قبل أن يجلس على مقاعد البدلاء، ولم يتلق علاجاً طبياً فورياً، وبدا أنه غير متأثر أثناء مصافحته لزملائه عقب المباراة. وقال الإسباني جوسيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، إنه يأمل في تجنب هالاند لإصابة خطيرة. وأضاف: «حينما كان في أرض الملعب كنا خائفين، لكنه سار على قدمه مبتسماً، لم أتحدث إليه، لكن الأطباء لم يقدموا لنا أخبار سيئة».
ورغم ذلك أثارت الإصابة المخاوف حول عدم لحاق المهاجم النرويجي بمواجهة ريال مدريد الإسباني في إياب ملحق دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء المقبل. وخسر مانشستر سيتي 3-2 في مباراة الذهاب على ملعبه، حيث سيتأهل الفائز إلى دور الستة عشر.

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي
جوارديولا
ريال مدريد
نيوكاسل
إيرلينج هالاند
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