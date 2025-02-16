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الرياضة

خيمينيز ينقذ ميلان من «حالة الإحباط»!

خيمينيز ينقذ ميلان من «حالة الإحباط»!
16 فبراير 2025 09:26

 
ميلانو (رويترز)

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تنفس ميلان الصعداء، بعدما حقق فوزاً صعباً 1-صفر على ضيفه هيلاس فيرونا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، بفضل هدف متأخر من سانتياجو خيمينيز.
وبدأ الإحباط ينتشر في ملعب سان سيرو، لكن في الدقيقة 75 أطلق رافائيل لياو تمريرة عرضية داخل منطقة الجزاء، لتمر أمام دفاع فيرونا، وتصل لخيمينيز الذي أطلق ضربة رأس سهلة ليشتعل حماس الجماهير فرحاً.
ورفع ميلان رصيده إلى 41 نقطة في المركز السابع، متأخراً بخمس نقاط عن لاتسيو الرابع، وهو آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، ويحتل فيرونا المركز 15.
وسيطر ميلان وصنع الفرص في الشوط الأول، لكنه افتقر للفاعلية، ما جعل الإحباط ينتشر بين المشجعين واللاعبين.
وصنع صاحب الأرض فرصة محققة في بداية المباراة، عندما أطلق تيجاني ريندرز تسديدة منخفضة من مسافة بعيدة، لكن لورينسو مونتيبو حارس فيرونا تصدى لها ببراعة.
وبعد دقائق، اقترب ميلان من التسجيل مجدداً، بعدما لعب جواو فيلكس كرة بدت عرضية، لكنها توجهت إلى المرمى، حيث تصدى لها مونتيبو بطريقة رائعة.
وسجل خيمينيز هدفاً بعد مرور نصف ساعة من المباراة لم يحتسب بداعي التسلل، ما أصاب اللاعبين والمشجعين بالإحباط، بالنظر إلى تفوق ميلان في الاستحواذ والفرص على فيرونا الذي لم يخرج تقريباً من نصف ملعبه.
وكانت أحداث الشوط الثاني مملة، ولم يشهد فرصاً تهديفية حتى جاء هدف خيمينيز الذي أعطى دفعة معنوية كبيرة وسط هتافات صاخبة، بعد كفاح ميلان في الدقائق الأخيرة، لضمان الفوز. 

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