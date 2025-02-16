مدرب ليفركوزن يعاني «الحسرة»!



ليفركوزن (د ب أ)



تحسر الإسباني تشابي ألونسو المدير الفني لباير ليفركوزن «حامل لقب» الدوري الألماني لكرة القدم، على تعادل فريقه سلبياً مع بايرن ميونيخ.

ولاحت ثلاث فرص محققة للجناح ناثان تيلا من بينها كرة ارتطمت بالعارضة، لكن ألونسو رفض الدفع بمهاجم صريح، إلا خلال الوقت بدل الضائع للمباراة، حينما أشرك المهاجم التشيكي باتريك شيك.

وقال ألونسو لشبكة «سكاي» لدى سؤاله عما إذا كان بمقدور المهاجم النيجيري فيكتور بونيفاس التسجيل عبر واحدة من الفرص التي لاحت لليفركوزن، «نعم ربما، لن نعرف أبداً». وأضاف «أعتقد أن الفريق بأكمله لعب بمستوى مرتفع أمام البايرن، لم تكن مباراة سهلة أبداً، البايرن قوي للغاية هذا الموسم».

وقال «لعبنا بشكل جيد للغاية، سواء كانت الكرة في حوزتنا أم لا، ولاحت لنا العديد من الفرص».

وختم المدرب الإسباني الذي قاد ليفركوزن إلى الفوز بالدوري للمرة الأولى بالقول «فعلنا تقريباً كل شيء باستثناء تسجيل الأهداف، ليس لدينا عدد كافٍ من النقاط، لكننا على ما يرام».