سان جيرمان ينصب الشباك حول «جوهرة» نيوكاسل!



أنور إبراهيم (القاهرة)



يبدو أن باريس سان جيرمان عثر على «الضالة المنشودة» في مركز رأس الحربة الصريح رقم 9، بعد أن أخفق مهاجموه في إثبات جدارتهم باللعب في هذا المركز، خاصة الفرنسي راندال كولو مواني الذي تمت إعارته إلى يوفنتوس الإيطالي، والبرتغالي جونسالو راموس الذي يتذبذب مستواه من مباراة إلى أخرى، فضلاً عن تعرضه للإصابة أكثر من مرة، ما دفع الإسباني لويس إنريكي المدير الفني للجوء إلى «الجناح» الفرنسي عثمان ديمبلي ليلعب رأس حربة، وأجاد في هذا المركز، وأصبح هداف الفريق.

وذكرت مصادر صحفية فرنسية عديدة، أن سان جيرمان يستهدف الحصول على خدمات السويدي ألكسندر إيزاك «25 عاماً» أهم مهاجم في نيوكاسل، والذي يتألق في الدوري الإنجليزي «البريميرليج»، وينافس على لقب الهداف، حيث سجل هذا الموسم حتى الآن 19 هدفاً، وصنع 5 أهداف، بمختلف المسابقات التي شارك فيها، لدرجة أصبح معها مطمعاً لأندية أوروبية أخرى كبيرة.

ويتمتع إيزاك ببنية قوية وطول فارع، وسرعة وقدرة فائقة على إنهاء الهجمات، وهو «النموذج الكامل» لرأس الحربة الذي يسعى سان جيرمان للتعاقد معه خلال «الميركاتو الصيفي».

ولن تكون مهمة «الباريسي» سهلة، فيما يتعلق بضم إيزاك الذي يضعه «أولوية أولى» في خططه بسوق الانتقالات المقبلة، إذ إنه يواجه منافسة شرسة من أندية أوروبية كثيرة أبرزها برشلونة، حيث سبق لإيزاك اللعب لريال سوسيداد في الدوري الإسباني، وربما تكون لديه الرغبة في العودة مجدداً إلى «الليجا» من «الباب الكبير» عبر برشلونة.

وأضافت المصادر نفسها أن سان جيرمان في وضع أفضل من برشلونة من الناحية المادية، إذ أنه على استعداد لتقديم عرض مغرٍ لـ«جوهرة نيوكاسل»، وفي المقابل لن يفكر «المجابيز» في الاستغناء عن إيزاك أهم مهاجم لديه، والذي ينتهي عقده في «صيف 2028»، إلا إذا حصل من وراء بيعه على ما لا يقل عن 100 مليون يورو.

وأشارت نفس المصادر إلى أن الأسابيع القادمة ستكون حاسمة فيما يتعلق بهذه الصفقة، حيث يحرص سان جيرمان على الفوز بها، خاصة بعد رحيل الفرنسي كيليان مبابي إلى ريال مدريد، ومواطنه راندال كولو مواني إلى «السيدة العجوز»، وتراجع مستوى جونسالو راموس، ما يعني قدرة إيزاك على تقديم الدعم المطلوب لهجوم «الباريسي».