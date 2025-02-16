بنزيمة يقترب من «الحاجز 500» بـ«نصف هدف»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



يعيش الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم وهداف الاتحاد السعودي موسماً استثنائياً 2024-2025، ويقترب بشدة من دخول التاريخ الكروي، أحد أفضل المهاجمين، إذ لم يبق أمامه إلا 10 أهداف، ليصل إلى رقم 500 هدف في مسيرته الحافلة بالبطولات والألقاب، منذ أن بدأها في ليون الفرنسي، مروراً بريال مدريد الإسباني، وانتهاءً بالاتحاد، حيث يواصل توهجه، بعد موسم أول 2023-2024، لم يكن جيداً بسبب الإصابات والخلاف مع المدير الفني السابق، ولكن تبدل الحال مع تعيين مواطنه لوران بلان مديراً فنياً.

ورغم بلوغ بنزيمة 37 عاماً، فإنه لم يقل كلمته الأخيرة داخل «المستطيل الأخضر» مع الاتحاد الذي قاده إلى الفوز على الوحدة في «الجولة الـ20» للدوري السعودي، مسجلاً هدفاً وصانعاً هدفين آخرين، ليرفع رصيده من الأهداف إلى 15 هدفاً، لم يعد يفصله عن «الأسطورة» كريستيانو رونالدو مهاجم النصر وزميله السابق في ريال مدريد، إلا هدف واحد في ترتيب هدافي الدوري السعودي هذا الموسم.

وبلغ عدد أهداف بنزيمة خلال مشواره الطويل مع الكرة حتى الآن 490 هدفاً، بمعدل 0.52 هدف في المباراة، وأصبح على مسافة 10 أهداف فقط من بلوغ حاجز الـ500 هدف لاعباً محترفاً، بينما لا يزال الموسم طويلاً، ما يعني إمكانية الوصول إلى هذا الرقم قبل نهاية هذا الموسم.

ويصنع بنزيمة الحاصل على الكرة الذهبية 2022 الفارق، منذ بداية الموسم مع الاتحاد، ويقوده من انتصار إلى آخر، مؤكداً دوره قائداً لـ«أوركسترا» الفريق، ونجح في أن يمحو من ذاكرة جماهير الاتحاد موسمه الأول الذي لم يسجل خلاله إلا 9 أهداف، بينما تحول مع لوران بلان إلى ماكينة أهداف وصناعة، إذ سجل في آخر 6 مباريات 5 أهداف وصنع 4 أهداف أخرى، ما يعني إسهامه في التسجيل والصناعة كل 48 دقيقة في المتوسط، مؤكداً أحقيته بقيادة الاتحاد في مواجهة غريمه التقليدي الهلال ومنافسه الأول على لقب الدوري هذا الموسم.

وقال بنزيمة: «هذا الموسم نعيش نهضة كروية كبيرة، وأشعر بأنني في أفضل حالاتي، أشيد بالتعاقدات الجديدة للاتحاد، ومحظوظ بوجود لاعبين مثل الفرنسي موسى ديابي القادم من أستون فيلا الإنجليزي، والهولندي ستيفن بيرجوين القادم من أياكس أمستردام في الهجوم، إذ أسهما في زيادة فاعلية الفريق».