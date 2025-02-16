يوفنتوس والإنتر.. «المواجهات المباشرة» تبتسم لـ«السيدة العجوز»!

معتز الشامي (أبوظبي)



تقام إحدى أكبر المباريات في كرة القدم الإيطالية في تورينو، اليوم الأحد، عندما يستقبل يوفنتوس منافسه إنتر ميلان في الدوري، ويحتل «السيدة العجوز» المركز الخامس، برصيد 43 نقطة من أول 24 مباراة، بفارق 11 نقطة عن الإنتر «الوصيف».

ويسعى إنتر ميلان لمطاردة نابولي على القمة، لأن فريق «أمراء الجنوب» يحتل المركز الأول بفارق نقطة، بينما يتأخر يوفنتوس بنقطتين عن لاتسيو «الرابع».

والتقى يوفنتوس وإنتر ميلان في 239 مناسبة خلال تاريخهما، ويتصدر يوفنتوس سجل المواجهات المباشرة، حيث حقق 109 انتصارات مقابل 70 انتصاراً للإنتر، بجانب 60 تعادلاً، ويُعد يوفنتوس الأكثر نجاحاً في الكرة الإيطالية، حيث فاز بالدوري 36 مرة، وأول لقب له عام 1905، والأخير موسم 2019-2020.

فيما يعد إنتر ميلان ثاني أكثر الفرق نجاحاً في المسابقة، حيث حصل على الدوري 20 مرة، ويعد عملاق ميلان هو البطل موسم 2023-24، وتعادل الفريقان 4-4 في مباراتهما الأخيرة على ملعب سان سيرو في أكتوبر الماضي، فيما تعادلا 1-1 في المباراة السابقة على ملعب أليانز خلال موسم 2023-2024.

وفي الواقع، لم يخسر الإنتر في آخر 5 مباريات أمام يوفنتوس في جميع المسابقات، بينما لم يخسر أمام «السيدة العجوز» في الدوري منذ خسارته 2-0 في ملعب أليانز في نوفمبر 2022، وفي الدوري الإيطالي، التقى الفريقان 183 مرة، وفاز يوفنتوس 87 مرة مقابل 49 للإنتر، والتعادل 47 مرة.

وفاز يوفنتوس مرتين وخسر مرة واحدة من آخر 5 مواجهات في الدوري بين الجانبين، بينما لم يخسر على أرضه أمام الإنتر في الدوري منذ أبريل 2022.

بينما يعد عمر سيفوري الهداف التاريخي، حيث سجل مهاجم يوفنتوس السابق 12 هدفاً ضد الإنتر خلال فترة الثماني سنوات التي قضاها مع عملاق تورينو بين 1957 و1965.

وأسفرت آخر مواجهة بين الفريقين عن 8 أهداف، لكن مبارياتهما الأخيرة جاءت منخفضة التهديف بشكل عام، حيث تم إحراز 4 أهداف فقط في مبارياتهما الثلاث قبل مباراة الثمانية المثيرة في المرة الأخيرة.