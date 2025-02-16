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الرياضة

أسهموا في إنعاش خزائن أنديتهم.. 10 مدربين في «صدارة القرن»!

أسهموا في إنعاش خزائن أنديتهم.. 10 مدربين في «صدارة القرن»!
16 فبراير 2025 11:17

معتز الشامي (أبوظبي)
ينفق المديرون الفنيون في كرة القدم الملايين، بل والمليارات في بعض الأحيان، في محاولة لتجميع أفضل الفرق المتاحة، ولكن بعض المديرين الفنيين يتمتعون أيضاً بمهارة فائقة في جلب الأموال من رحيل اللاعبين، بعد انتقائهم وتطوير قدراتهم مع الفرق.
في حين أن المديرين الفنيين المعاصرين أقل انخراطاً في التعاملات الفعلية لبيع اللاعبين، فإنهم هم القادرون على تطوير النجوم وقيمهم السوقية لرفع رسوم بيعهم، وعلى هذا الأساس، رصد موقع «ترانسفير ماركت» المديرين الفنيين الذين حققوا أكبر قدر من الدخل «لأنديتهم» من بيع اللاعبين في القرن الـ21 أي منذ عام 2000.
ويتصدر القائمة مدرب أتلتيكو مدريد دييجو سيميوني، على مدار مسيرته المهنية، في هذا القرن، حيث جمع أتلتيكو بفضل عمل سيميوني ما يصل إلى 1.25 مليار يورو من مبيعات اللاعبين، وفي المركز الثاني يحل مدرب مانشستر سيتي الحالي بيب جوارديولا، حيث حقق السيتي 1.12 مليار يورو من دخل بيع اللاعبين.
وفي المركز الثالث يأتي مدرب أتالانتا جيان بييرو جاسبريني، بإجمالي 1.06 مليار يورو من مبيعات اللاعبين التي حققها ناديه أتلانتا، ويحل في المركز الرابع مدرب فريق كروزيرو البرازيلي الحالي، البرتغالي ليوناردو جارديم، حيث تمكن المدرب البرتغالي من تحقيق 999 مليون يورو من مبيعات اللاعبين منذ مطلع القرن.
ويحتل مدرب فنربخشة الحالي جوزيه مورينيو المركز الخامس بإجمالي 981 مليون يورو من مبيعات اللاعبين، ويأتي الإيطالي ماسيميليانو أليجري السادس في القائمة بـ948 مليون يورو من مبيعات اللاعبين.
وذهب المركز السابع إلى مدرب أستون فيلا أوناي إيمري بمبلغ 925 مليون يورو، يليه في المركز الثامن مدرب ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، حيث جمع الإيطالي الأسطوري 904 ملايين يورو من مبيعات اللاعبين هذا القرن، وفي المركز التاسع يأتي مدرب إنجلترا الحالي توماس توخيل بإجمالي 830 مليون يورو، ويكمل القائمة البرتغالي خورخي جيسوس، مدرب الهلال السعودي بـ780 مليون يورو.

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