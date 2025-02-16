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الرياضة

مرموش يتفوق على صلاح وهالاند في «الهاتريك الأسرع»!

مرموش يتفوق على صلاح وهالاند في «الهاتريك الأسرع»!
16 فبراير 2025 11:33

 
معتز الشامي (أبوظبي)

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سجل المصري عمر مرموش «هاتريك» في 14 دقيقة، ليقود مانشستر سيتي إلى فوز ساحق على نيوكاسل بـ«رباعية» نظيفة، والعودة إلى طريق الانتصارات في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وخاض «السيتي» المباراة التي أقيمت على ملعب «الاتحاد»، بعد هزيمته في اللحظات الأخيرة أمام ريال مدريد 2-3، في ذهاب ملحق دوري أبطال أوروبا.
وسجل مرموش أول «هاتريك» في مسيرته مع «السيتي» منذ الانتقال إليه قادماً من أينتراخت فرانكفورت، وذلك خلال 13:54 دقيقة، في الشوط الأول. 
وافتتح اللاعب «26 عاماً» رصيده مع «السيتي» بعد تمريرة الحارس إيدرسون في الدقيقة 19، وأضاف الثاني في الدقيقة 24، وأتبعه بالثالث في الدقيقة 34. 
وتعد «ثلاثية» مرموش رابع أسرع «هاتريك» في تاريخ مانشستر سيتي في «البريميرليج»، حيث يتصدر القائمة الأرجنتيني سيرجيو أجويرو «11:40 دقيقة»، ومواطنه كارلوس تيفيز «12:24 دقيقة»، ورحيم ستيرلينج «13:12 دقيقة». 
وتفوق مرموش على المصري محمد صلاح، جناح ليفربول، حيث أصبحت «ثلاثية» مرموش أسرع «هاتريك» للاعب عربي في «البريميرليج»، وأيضاً على النرويجي إرلينج هالاند الذي أحرز أسرع «هاتريك» له عام 2023 بمرمى وولفرهامبتون، خلال 17 دقيقة.

الدوري الإنجليزي
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عمر مرموش
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دوري أبطال أوروبا
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إيرلينج هالاند
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