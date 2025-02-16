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الرياضة

يوفنتوس والإنتر.. «الصدام السادس» بـ«الفارق التاريخي»!

يوفنتوس والإنتر.. «الصدام السادس» بـ«الفارق التاريخي»!
16 فبراير 2025 12:30

 
معتز الشامي (أبوظبي)

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تعد «قمة الأحد» هي السادسة فقط التي يلتقي فيها يوفنتوس وإنتر ميلان بفارق 10 نقاط أو أكثر لمصلحة الأخير في ترتيب الدوري الإيطالي، في موقف نادر في البطولة بين الغريمين.
وسبق وأن التقى «النيراتزوري» و«البيانكونيري» مرة واحدة هذا الموسم، وكانت إحدى المباريات التي لا تنسى في السنوات الأخيرة، وانتهت بالتعادل 4-4، بينما تعتبر قمة يوفنتوس وإنترميلان دائماً من أهم المناسبات في كرة القدم الإيطالية، حيث تجمع بين الفريقين الأكثر نجاحاً في «الكالشيو». 
حتى الآن أقيمت 183 مباراة بين يوفنتوس وإنترميلان في الدوري الإيطالي على مر السنين، وفاز يوفنتوس بـ87 مباراة والإنتر بـ49 مباراة، وانتهت 47 مباراة بالتعادل.
وكان «البيانكونيري» هو الأفضل بشكل شبه مستمر، ومع ذلك، خلال السنوات الأخيرة، أصبح الإنتر الأقوى في الدوري، وهذا هو الحال بالتأكيد هذا الموسم.
ويحتل إنتر ميلان المركز الثاني برصيد 54 نقطة، بينما يحتل يوفنتوس المركز الثالث برصيد 43 نقطة، وهذا يعني وجود فجوة قدرها 11 نقطة بين «النيراتزوري» و«البيانكونيري» في الترتيب، ولم تكن هناك سوى 5 مناسبات سابقة كان فيها الفارق بين الإنتر واليوفي 10 نقاط أو أكثر في مصلحة الإنتر قبل مباراتهما بالدوري الإيطالي.

الدوري الإيطالي
الكالشيو
يوفنتوس
إنتر ميلان
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